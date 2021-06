◆신한라이프

<부사장> ▶ 이영종 ▶ 곽희필 ▶ 오동현

<전무>▶ 이성태 ▶ 오민 ▶ 박경원

<상무>▶ 구도현 ▶ 김범수 ▶ 정봉현 ▶ 허도일 ▶ 한상욱 ▶ 유희창 ▶ 이창현 ▶ 임상현 ▶ 김순기 ▶ 박종진 ▶ 김주홍 ▶ 이영재 ▶ 서동수 ▶ 배형철 ▶ 박재우 ▶ 주성환 ▶ 조형엽 ▶ 김성진

