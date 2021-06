함안군자원봉사센터, '2021자원봉사 이그나이트 함안 대회' 개최

[아시아경제 영남취재본부 박새얀 기자] 경남 함안군자원봉사센터는 '2021자원봉사 이그나이트 함안 대회'를 개최한다고 3일 밝혔다.

이그나이트란 '불을 붙이다'란 뜻으로 5분 동안 자원봉사활동 이야기를 전달하는 방식의 대회이다.

올해는 경상남도자원봉사센터에서 2개 지역을 공모·선정해 지역 대회를 개최하게 됐다.

함안군자원봉사센터에서는 오는 11일까지 대회 신청서를 받고, 교육을 거쳐 7월에 이그나이트 함안 대회를 개최할 예정이다.

자세한 내용은 함안군자원봉사센터로 문의하면 된다.

함안군자원봉사센터 이영학 센터장은 "변화된 나와 지역의 이야기를 공유해 자원봉사 문화를 확산시키기 위한 이그나이트 함안 대회에 자원봉사자들의 많은 관심과 신청을 바란다"고 밝혔다.

한편 함안군자원봉사센터는 2018~2019년 경남 대회에 참가해 '씩씩한 경희씨의 행복 찾기(공경희)'가 최우수(2018)로, '자원봉사! 나에게 주는 선물(이영미)'이 우수(2019)로 각각 선정된 바 있다.

