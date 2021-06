[아시아경제 지연진 기자] 아이큐어 아이큐어 175250 | 코스닥 증권정보 현재가 45,600 전일대비 2,600 등락률 +6.05% 거래량 274,270 전일가 43,000 2021.06.03 11:24 장중(20분지연) 관련기사 아이큐어, 도네페질 패취 미국 FDA 제1상 임상시험 계획 승인아이큐어 "젠바디의 코로나19 자가검사키트 국내 유통"아이큐어, 도네페질패치 美 FDA 1상 IND 신청 close 는 알치하이머 치료제인 도네페질 패취에 대해 식품의약품안전처로부터 수출용 품목허가를 승인받았다고 3일 공시했다.

이 패치는 알츠하이머병 환자를 대상으로 하루 1회 복용하는 도네페질 경구제를 주 2회 부착하는 제형으로 개발한 개량신약이다.

