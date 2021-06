[아시아경제 영남취재본부 최재호 기자] 상주시는 지난 1일 외서면과 외남면을 비롯해 북문동, 모서면, 함창읍 등지에서 '국가유공자 명패 달아드리기' 행사를 동시다발적으로 열었다고 3일 밝혔다.

'국가유공자 명패 달아드리기 사업'은 지난 2019년 국가보훈처가 3·1운동 및 대한민국 임시정부 수립 100주년을 맞아 독립유공자를 시작으로 본격 추진됐다.

안영묵 외서면장은 "명패 달아드리기사업을 통해 보훈의 의미를 되새기고 국가유공자에 대한 존경과 감사의 뜻을 전하고 있다"면서 "국가유공자의 고귀한 뜻을 기리고 예우할 수 있는 지역 분위기 조성에 노력하겠다"고 전했다.

영남취재본부 최재호 기자 tk24@asiae.co.kr