외국인·기관 순매수세에 코스피 0.7%대 상승마감

[아시아경제 이민지 기자] 외국인과 기관의 순매수세가 이어지면서 코스피가 상승마감했다.

28일 코스피는 전 거래일대비 0.73%(23.22포인트) 오른 3188.73으로 장을 끝냈다. 이날 지수는 0.21%(6.58포인트) 오른 3172.09로 장을 시작해 상승폭을 키워나갔다. 투자자동향을 보면 외국인과 기관이 각각 1401억원, 7390억원어치 주식을 사들였다. 개인은 홀로 8920억원어치 주식을 팔아치웠다.

시가총액 상위종목을 보면 삼성전자가 0.63% 오른 8만100원을 기록했다. LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 832,000 전일대비 29,000 등락률 +3.61% 거래량 407,211 전일가 803,000 2021.05.28 15:30 장마감 관련기사 시총 4위 넘보는 카카오, 공매도 타깃되나제2의 HMM, 찾았습니다.코스피, 상승폭 축소 3170선 기록..."거리두기완화 모멘텀 주목" close (3.61%), 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 827,000 전일대비 10,000 등락률 +1.22% 거래량 117,240 전일가 817,000 2021.05.28 15:30 장마감 관련기사 시총 4위 넘보는 카카오, 공매도 타깃되나[클릭 e 종목] 삼성바이오로직스, 3공장 완전 가동 기대코스피 오후들어 하락폭 축소…3160선 close (1.22%), 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 232,000 전일대비 11,500 등락률 +5.22% 거래량 2,385,231 전일가 220,500 2021.05.28 15:30 장마감 관련기사 코스피, 외인·기관 사자에 상승세 지속...'3190선' 안착현대 정의선의 빅 승부수! 최대 수혜株!대기업 간 빅딜!! 삼성-LG 관련 “전기차” 최대 수혜 株!! close (5.22%), 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 640,000 전일대비 4,000 등락률 +0.63% 거래량 176,059 전일가 636,000 2021.05.28 15:30 장마감 관련기사 코스피 오후들어 하락폭 축소…3160선코스피 보합권 출발…3160선 횡보美 증시 혼란에 투자심리 위축…코스피 약보합으로 마쳐 close (0.63%), 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 273,500 전일대비 4,500 등락률 +1.67% 거래량 534,889 전일가 269,000 2021.05.28 15:30 장마감 관련기사 코스피, 하락마감…코스닥은 0.8%대 상승美 증시 혼란에 투자심리 위축…코스피 약보합으로 마쳐혼란스러운 증시…코스피 약보합 나타내 close (1.67%)도 올랐다.

코스닥지수는 이날 0.35%(3.38포인트) 오른 977.46을 기록했다. 이날 코스닥지수는 0.05%(0.47포인트) 오른 974.55로 장을 시작해 상승폭을 키워나갔다. 투자자동향을 보면 개인과 기관은 각각 771억원, 196억원어치 주식을 샀고 외국인은 홀로 891억원가량의 주식을 순매도했다.

시가총액 상위종목을 보면 셀트리온제약 셀트리온제약 068760 | 코스닥 증권정보 현재가 138,100 전일대비 4,600 등락률 +3.45% 거래량 244,375 전일가 133,500 2021.05.28 15:30 장마감 관련기사 코스피, 외인·기관 사자에 상승세 지속...'3190선' 안착코스피, 상승폭 축소 3170선 기록..."거리두기완화 모멘텀 주목"코스피, 외국인·기관 동반 매수...3180선 회복 close (3.45%), 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 179,600 전일대비 1,800 등락률 +1.01% 거래량 114,085 전일가 177,800 2021.05.28 15:30 장마감 관련기사 코스피, 외인·기관 사자에 상승세 지속...'3190선' 안착코스피, 상승폭 축소 3170선 기록..."거리두기완화 모멘텀 주목"코스피, 외국인·기관 동반 매수...3180선 회복 close (1.01%), 카카오게임즈 카카오게임즈 293490 | 코스닥 증권정보 현재가 52,100 전일대비 800 등락률 +1.56% 거래량 325,912 전일가 51,300 2021.05.28 15:30 장마감 관련기사 코스피, 외인·기관 사자에 상승세 지속...'3190선' 안착코스피, 상승폭 축소 3170선 기록..."거리두기완화 모멘텀 주목"코스피, 외국인·기관 동반 매수...3180선 회복 close (1.56%), 에이치엘비 에이치엘비 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 33,700 전일대비 1,150 등락률 +3.53% 거래량 1,020,917 전일가 32,550 2021.05.28 15:30 장마감 관련기사 美 증시 혼란에 투자심리 위축…코스피 약보합으로 마쳐혼란스러운 증시…코스피 약보합 나타내불안한 美 증시에…관망에 들어간 국내 증시 close (3.53%) 등은 올랐다. 반면 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 120,500 전일대비 2,400 등락률 -1.95% 거래량 1,358,175 전일가 122,900 2021.05.28 15:30 장마감 관련기사 코스피, 외인·기관 사자에 상승세 지속...'3190선' 안착코스피, 상승폭 축소 3170선 기록..."거리두기완화 모멘텀 주목"코스피, 외국인·기관 동반 매수...3180선 회복 close (-1.95%), 펄어비스 펄어비스 263750 | 코스닥 증권정보 현재가 58,200 전일대비 100 등락률 -0.17% 거래량 104,854 전일가 58,300 2021.05.28 15:30 장마감 관련기사 코스피, 외인·기관 사자에 상승세 지속...'3190선' 안착코스피, 상승폭 축소 3170선 기록..."거리두기완화 모멘텀 주목"코스피, 외국인·기관 동반 매수...3180선 회복 close (-0.17%), 씨젠(-0.56%) 등은 하락했다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr