[e공시 눈에 띄네] 코스닥-18일

◆ 레드로버=한국거래소는 주권의 상장폐지 여부를 다시 심의했으나, 심의가 종결되지 못해 심의를 속개하기로 결정했다고 공시.

◆ 피씨엘=전환사채 평가손실로 185억6273만원 규모의 회계적인 손실이 발생했다고 공시.

◆ 백금T&A=한국거래소는 현저한 시황변동에 대한 조회공시를 요구, 답변 기한은 금일 오후 6시까지.

◆ 엘앤에프=운영자금과 시설자금 조달을 위해 5000억원 규모의 유상증자를 결정했다고 공시.

◆ 연이비앤티= 교환사채 평가 손실로 약 20억원 규모의 회계적인 손실 손실이 발생했다고 공시.

◆ 펌텍코리아= 올해 연간 매출액과 영업이익 예상치를 각각 2280억원, 305억원으로 제시.

