한예슬 "제 남자친구를 소개합니다" 10살 연하 남친 깜짝 공개

[아시아경제 온라인이슈팀] 배우 한예슬이 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 연하 남자친구를 직접 공개했다. 상대는 연극 배우 출신의 비연예인으로 전해졌다.

한예슬은 13일 본인 인스타그램에 "제 남자친구를 소개합니다"라는 글과 함께 한 남성의 사진을 올렸다.

사진 속 남성은 1991년생 31살로 1981년생인 한예슬보다 10살 어리다. 과거 연극 무대에 선 이력이 있으나 현재는 연예계 활동을 하지 않는 것으로 알려졌다.

한예슬의 깜짝 열애 공개에 누리꾼들은 "배우 이제훈 닮았다" "남자친구 부럽다" "공개 연애 너무 멋있다" 등 축하하는 반응을 보였다.

한예슬은 지난해 자신의 유튜브 채널을 통해 공개한 영상에서 "다음 연애를 하게 되면 꼭 공개 연애를 할 생각"이라고 전한 바 있다.

당시 그는 "솔직히 어렸을 때는 두렵고 조심스러운 것도 많아 비밀 연애를 찬성했다"며 "그러나 비밀 연애를 하기에 너무 제약이 많고 그 시간들이 얼마만큼 아름다울 수 있을지 모르겠다"고 공개 연애에 대한 의견을 밝혔다.

한편 한예슬은 2001년 슈퍼모델로 데뷔해 드라마 '논스톱 4', '환상의 커플', '크리스마스에 눈이 올까요' 등에 출연하며 많은 사랑을 받았다. 최근에는 SNS를 통해 팬들과 활발히 소통하고 있다.

