日스가 총리 "올림픽 개최 실현" 취소 가능성 부인

스가 요시히데 일본 총리는 10일 도쿄올림픽·패럴림픽 개최 문제와 관련해 '안전한 대회 실현'을 강조하면서 일단 취소 가능성을 부인했다.

스가 총리는 이날 오전과 오후 잇따라 열린 중·참의원(국회 하·상원) 예산위원회에 출석해 '코로나19가 확산하는 상황에서도 올림픽을 개최할 생각이냐'고 묻는 야당 의원들에게 이같은 입장을 거듭 밝혔다.

스가 총리는 도쿄올림픽·패럴림픽에 대해 "우선은 현재의 감염 확산을 막는 것이 중요하다"고 전제한 뒤 "국제올림픽위원회(IOC)가 이미 개최를 결정했고, 각국(올림픽위원회)에서도 이를 확인했다"며 선수와 대회 관계자의 감염예방 대책을 확실하게 마련해 안심하고 참가할 수 있도록 하는 동시에 일본 국민의 생명과 건강을 지키는 것이 자신의 책무라고 말했다.

스가 총리는 일본 정부의 주선으로 IOC를 통해 화이자 백신을 각국 선수에게 무상으로 제공할 수 있게 된 점도 거론하면서 확실하게 대회 준비를 추진하겠다고 언급했다.

스가 총리는 감염 확산이 폭발적인 긴급사태가 이어지는 상황에서도 올 7월의 도쿄올림픽을 열 것인지에 대해선 "그런 말을 하는 것은 아니다"라면서도 "선수나 대회 관계자의 감염 대책을 확실히 강구해 안심하고 참가할 수 있도록 하면서 국민의 생명과 건강을 지켜나간다는 것이 올림픽 개최에 대한 저의 기본적인 생각"이라고 거듭 말했다.

스가 총리는 '감염 올림픽' 우려가 높아지는 도쿄올림픽 취소 문제를 본격 논의해야 할 시기가 됐다는 지적에도 직답을 피한 채 "작년 9월부터 이미 도쿄도와 조직위, 관계부처가 조정회의를 열고 있다"며 "그 회의에는 감염증 전문가도 2명 매번 참가토록 해 의견을 듣고 있다는 점을 알아 달라"고 동문서답형 답변을 내놨다.

스가 총리는 이날 오후 열린 참의원 예산위원회에서 올림픽 취소론을 주장하며 추궁에 나선 렌호 입헌민주당 의원(대표대행)과의 문답에서도 "IOC가 이미 개최를 결정했다"며 "안심·안전한 대회 실현을 위해 노력하겠다"는 취지의 답변을 되풀이했다.

김동표 기자 letmein@asiae.co.kr