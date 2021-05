SK케미칼 SK케미칼 285130 | 코스피 증권정보 현재가 255,500 전일대비 500 등락률 -0.20% 거래량 59,734 전일가 256,000 2021.05.07 15:30 장마감 관련기사 SK케미칼, 1Q 영업익 730억원…전년比 810.6%↑SK케미칼-파마리서치, '콘쥬란' 공동 프로모션 시행SK케미칼, 검색 상위 랭킹... 주가 -4.48% close 은 연결 기준 올해 1분기 영업이익이 730억원으로 전년 동기 대비 810.6% 증가한 것으로 잠정 집계됐다고 7일 공시했다. 같은 기간 매출은 3788억원으로 50% 늘었다.

김지희 기자 ways@asiae.co.kr