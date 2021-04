정의당, '코로나 손실보상법' 처리 촉구 농성 돌입…류호정 "염치없다"

류호정 의원, 로텐더홀 간이 책상 마련해 무기한 농성

[아시아경제 오주연 기자] 정의당이 코로나19 손실보상법 제정 촉구 농성에 돌입했다. 국회 상임위에서 코로나 손실보상법 처리가 지연되면서 결국 4월 국회 통과 기대는 무산됐기 때문이다. 정의당 의원들은 속도감 있는 코로나 손실보상법 처리를 요구하며 농성에 들어갔다.

29일 강은미 원내대표는 이날 오후 국회 로텐더홀 앞에서 기자회견을 갖고 더불어민주당과 국민의힘을 규탄했다.

강 원내대표는 "오늘 본회의가 열리면 4월 임시회는 사실상 막을 내린다. 그러나 가장 시급하게 처리되어야 할 코로나 손실보상법은 아직 상임위 문턱조차 넘기지 못하고 있다"고 질타했다.

그는 "정부는 지난 손실보상에 대해서는 소급할 수 없다고 눈 가리고 있고, 거대 양당은 논의가 진전되지 않는 것이 네 탓이라며 국민들 절규에 귀 닫고 있다"고 꼬집었다. 그러면서 "신공항 만들 때 천문학적으로 들어가는 예산이 국가에 넉넉하게 있는 듯이 쏜살같이 법안을 제정하던 모습을 국민들은 똑똑히 기억하고 있다"며 "국가의 방역수칙에 의해 받은 피해를 보상해주자는 당연한 법안은 왜이리 더디기만 한 것인지 자성하길 바란다"고 지적했다.

이날 같은 당 류호정 의원은 코로나 손실보상 소급적용 처리 촉구를 위한 무기한 농성에 돌입했다.

류 의원에 따르면 손실보상법을 심의하는 중기소위는 현재 코로나 손실보상법과 함께 '비대면중소벤처기업육성에관한법률'도 같이 통과하자는 민주당의 입장과 이를 반대하는 국민의힘의 의견이 팽팽하게 맞서며 열리지 않고 있다.

류 의원은 "굳이 손실보상법에 이 법안을 끼워서 통과시키자는 쪽이나, 한사코 묶어서는 논의 못하겠다는 쪽이나 실은 '손실보상법'에 의지가 없는 것 아니냐"고 비판했다.

이어 "오늘부터 여기서 일하고, 자겠다"면서 로텐더홀 한켠에 마련한 간이 사무실에서 업무를 시작했다.

류 의원은 "염치가 없어서 그렇다"면서 "손실보상법이 상임위를 통과할 때까지 그렇게 하겠다"고 말했다.

오주연 기자 moon170@asiae.co.kr