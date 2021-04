해양쓰레기·지하수·미세먼지…민·관·연 힘 모아 해결책 만든다

과기정통부-행안부-지자체, 29일 착수보고회

'과학기술활용 주민공감 지역 문제 해결 사업' 본격화

[아시아경제 김봉수 기자] 항구의 부유 쓰레기 해결, 지하수 관정 오염 등 생활 체감도가 높은 해결 과제들을 연구기관과 주민ㆍ지자체간 협력ㆍ소통을 통해 해결해가는 사업이 시작됐다.

과학기술정보통신부와 행정안전부는 올해 과학기술 활용 주민공감 지역 문제 해결 사업을 수행할 10대 과제를 선정해 5월부터 본격 추진한다고 29일 밝혔다.

과기부와 행안부는 지난해부터 해결이 시급한 지역 현안들을 지자체로부터 발굴(59건)해 과학기술적으로 해결 가능한 문제를 선별한 후 이를 해결한 연구자를 공모했다. 이 결과 올해 추진하기로 선정된 과제는 모두 10개로 50억원의 사업비가 지원된다.

우선 서울 관악구와 인천대는 자율주행 기반 여성 1인 가구 주거지역 안심 순찰 서비스 기술을 개발하기로 했다. 로봇, 드론 등을 활용해 지역내 주요 범죄발생 지역의 순찰ㆍ경고ㆍ단속 등을 자동 수행하고, 위기상황 시 경찰, 관제센터 등과 연계한 신속 대응 시스템을 만든다.

부산시는 부산대학교와 함께 해외 유입 선박의 감염병 확산 방지 플랫폼(포트 스루)을 만든다. 선원(국적ㆍ연령 등) 및 항만 인근 주민(작업형태ㆍ접촉빈도 등) DB 구축, 비대면 선별검사 시스템 및 검체 운송용 드론 개발 고도화 등이 추진된다. 대구 달서구ㆍ계명대는 주민 생활공감 맞춤형 실시간 미세먼지 모니터링 및 대응체계를 구축하기로 했다. 사물인터넷(IoT) 기반 센싱 체계 구축을 통해 성서단지 미세먼지 지도를 만드는 한편 모니터링 및 알림 시스템을 개발한다.

인하대와 인천 미추홀구는 유휴상가 수직벽면을 활용한 원도심형 스마트 팜을 설계하기로 했다. 증가하는 공실 유휴공간을 활용한 주민참여형 소규모 도시농업플랫폼을 구축하고 도시 조경을 식용, 약용, 특용작물 등 농업작물재배 플랫폼으로 활용하는 방법을 모색한다. 울산시와 한국생산기술연구원도 공장설비 유지보수 및 정비 시 유출가능한 계절성 악취 원인 물질 저감 기술을 연구한다. 공정 유체 치환(중화/정화/회수)을 통한 악취 제거 기술 개발 및 현장 실증이 주 내용이다.

경기도는 한국기계연구원과 공동으로 가스히트펌프 이용 고온기 양계 시설 냉방 시스템 기술을 개발한다. 양계장에 설치된 냉방기 실내기 부식을 차단 또는 최소화하는 냉방기술을 만들고, 분진에 강한 축사용 냉방기, 전기 합선 예방법을 연구할 예정이다.

강원 원주시는 서울과학기술대학교와 지능형 소규모 수도시설 통합관리시스템을 개발하는데, 농어촌 산간오지에 지하수 및 계곡수 활용한 소규모 수도시설을 관리할 수 있는 인공지능(AI), IoT, 수질 센서, 지능형 영상 등을 활용한 소프트웨어ㆍ앱을 만들 예정이다.

충남도와 한국생산기술연구원 해양쓰레기 수거를 위한 고효율 원격ㆍ자율 무인 쓰레기 수거 로봇은 만들기로 했다. 어민은 물론 관광 자원을 해치고 있는 항ㆍ포구의 부유 쓰레기 처리를 위해 서해안 특화 무인 자동 수거 로봇 및 제어시스템을 연구한다. 전남 순천시와 광주과학기술원은 침수예측 시스템 구축 사업을 시작한다. 조석과 강수량의 통합적 예측 정보를 데이터화하고 폐쇄회로(CC) TV 또는 드론을 활용한 해수 예측 정보를 생산해 범람 정도를 시뮬레이션해 시각화하는 작업이다. 제주도도 한국지질자원연구원과 공동으로 지하수 오염원 유입 경로 추적 및 오염 차단 그라우팅 효과 검증 연구에 들어간다. 특히 지하수 관정 내부 오염 상태 진단 및 원인 파악, 오염 방지 시설 개선 및 수질 회복 기법 개발이 핵심이다.

과기부와 행안부는 이날 오전 정부세종컨벤션센터에서 지자체 및 연구기관 관계자들이 참석한 가운데 착수 보고회를 갖고 본격적인 연구에 들어갔다. 이날 과기정통부ㆍ행안부ㆍ지자체는 양해각서(MOU)를 채결헤 상호 소통ㆍ협력 체계 구축, 규제ㆍ제도 개선 협력 등을 약속했다. 내년 6월까지 관련 기술 개발을 마치고 10월부터 실용화ㆍ적용을 시작한 후 비슷한 문제를 가진 다른 지자체들에게도 확산ㆍ보급한다는 계획이다.

용홍택 과기정통부 제1차관은 "과학기술을 활용한 국민 삶의 질 향상을 위해서는 과학기술 연구자가 국민생활과 지역사회에 적극 다가가 활발하게 소통하는 것이 무엇보다 중요하다"면서 "지역 주민과 연구자가 함께 소통하며 현장에서 체감할 수 있는 문제해결 성과가 도출될 수 있도록 적극적인 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.

김봉수 기자 bskim@asiae.co.kr