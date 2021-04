[아시아경제 온라인이슈팀] 배우 한소희가 인형 미모를 뽐내며 근황을 전했다.

한소희는 최근 자신의 SNS에 "멍.."이라는 글과 함께 사진을 게재했다.

공개된 사진 속 한소희는 머리를 질끈 묶어 올리고 잔잔한 꽃무늬 패턴 의상을 입은 채 매력적인 미모를 과시하며 셀카를 찍고 있다. 특히 그녀의 도회적인 분위기가 눈길을 사로잡는다.

한편, 한소희는 오는 6월 방송되는 JTBC 새 금토드라마 '알고있지만'에 유나비 역으로 출연한다. 넷플릭스 오리지널 드라마 '마이네임' 공개도 앞두고 있다.

