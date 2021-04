[아시아경제 배경환 기자] 카스 카스 016920 | 코스닥 증권정보 현재가 2,630 전일대비 50 등락률 -1.87% 거래량 511,194 전일가 2,680 2021.04.21 15:30 장마감 관련기사 카스, 주가 3070원.. 전일대비 2.33%[이슈 및 관련주] 대성엘텍, HDC아이콘, 오성첨단소재.. [e공시 눈에 띄네] 코스닥-16일 close 는 현 최대주주 김동진이 '특정 경제범죄 가중처벌 등에 관한 법률위반(횡령)'에 대한 유죄판결을 받았다고 21일 공시했다. 회사측은 "회사의 피해금액은 전액 회수했다"고 밝혔다.

