[아시아경제 지연진 기자] 카스 카스 016920 | 코스닥 증권정보 현재가 5,070 전일대비 90 등락률 -1.74% 거래량 999,940 전일가 5,160 2022.01.03 15:30 장마감 관련기사 “버킷스튜디오” 후속! 오징어게임 한 번 더 갑니다! 마지막 기회!3000조 시장 장악! “수소경제” 미리 잡아야 할 핵심株"카카오톡 종목 추천" 진짜 무료라고? close 는 제12회 무기명식 무보증 사모 전환사채 중 9억원 상당이 전환청구권이 행사됐다고 9일 공시했다. 전환청구된 주식은 38만2327주로 이달 28일 상장 예정이다.

지연진 기자 gyj@asiae.co.kr