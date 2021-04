[아시아경제 임철영 기자] 오세훈 서울시장이 16일 시청 간담회장에서 복지현장 최일선에서 헌신하고 있는 사회복지 직능단체장들과 간담회를 갖는다.

이번 간담회에는 이은주 서울시사회복지단체연대회의 상임대표와 심정원 서울시사회복지사협회장을 포함해 노인, 아동, 장애인, 노숙인, 여성, 다문화가정 등 서울시내 사회복지시설에 종사하고 있는 직능단체 대표 21명이 참석한다.

이번 간담회는 서울시 요청으로 마련됐다. 오 시장은 후보 시절인 지난달 12일 서울시 사회복지 직능단체장들과 가진 간담회에서 정기적인 소통의 자리를 만들겠다고 약속한 바 있다.

