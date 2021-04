금천고가하부 '책이든거리 작은도서관' 재개관

13일 책이든거리 작은도서관 재개관 및 스마트도서관 2호점 개관... 독산역 2번 출구 금천고가하부공간 활용...열람실, 전시공간, 다목적공간, 쉼터, 스마트도서관 등 마련

[아시아경제 박종일 기자] 금천구(구청장 유성훈)가 13일 오후 3시 독산역 2번 출구 앞 금천고가하부에서 책이든거리 작은도서관 재개관 및 스마트도서관 2호점 개관식을 가졌다.

이날 행사는 유성훈 구청장을 비롯 국회의원, 구의원, 서울시 도시공간개선단 관계자, 관계주민 등 소규모 인원만 참여한 가운데 시낭독, 개회 및 국민의례, 내빈소개, 경과보고, 인사말씀, 제막식 및 기념촬영, 시설관람 순으로 진행됐다.

책이든거리 작은도서관은 2017년 서울시 고가하부공간활용사업 대상지로 선정, 지난해 7월 리모델링 공사에 착수해 12월 공사를 완료했다.

지상1~2층으로 조성된 작은도서관은 열람실과 전시공간, 주민들을 위한 다목적공간, 커뮤니티공간, 쉼터 등으로 구성됐다.

아울러, 구는 주민들이 언제든 간편하게 책을 빌려볼 수 있도록 작은도서관 옆에 스마트도서관 2호점도 함께 마련했다.

유성훈 구청장은 “4차산업시대에 걸맞은 미래형 도서관 구축을 통해 이용자 중심의 편리한 도서서비스를 제공, 나아가 동네방네 책 읽는 문화를 확산해 나가겠다”고 밝혔다.

