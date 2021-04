[아시아경제 이선애 기자]

<장 마감 후 주요 공시>

◆씨에스베어링=종속회사인 CS Bearing Vietnam 1351만4000달러 추가 설비 투자

◆판타지오=최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결 지연공시 불성실공시법인 지정예고

◆이디티=시황 변동 관련 한국거래소의 조회공시 “자금조달을 위해 유상증자 발행 등을 검토 중 및 8일 이사회 통해 대표이사 변경 및 경영지배인 선임” 답변

◆전파기지국=와이어블로 상호 변경 상장

◆한프=회생법원에서 허가함에 따라 박찬수 대표 선임

◆크리스탈지노믹스=소송 등의 제기·신청 지연공시 불성실공시법인 지정예고

◆바이온=최대주주인 더블유글로벌1호조합의 최대주주가 김병준 외 1인에서 온코트랙 외 1인 변경

