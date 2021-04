'광화문 1번가'에서 국민 평가 진행해 5점 선정

현충사관리소는 충무공 이순신 장군 탄신(4월 28일) 제476주년을 맞아 사진 공모를 한다고 8일 전했다. 여행, 가족 모임, 소풍, 답사 등 방문 목적과 관계없이 현충사를 소재로 촬영한 사진을 접수한다. 내·외국인 모두 참여할 수 있다. 관계자는 "한 사람당 한 작품으로 한정하며, 응모자가 저작권을 보유하고 있어야 한다"라고 설명했다. 현충사관리소 누리집에서 신청서를 내려받아 사진과 함께 30일까지 전자우편으로 보내면 된다. 국민참여 플랫폼인 '광화문 1번가'에서 국민 평가를 진행해 다섯 점을 선정한다. 결과는 6월 9일 발표한다. 자세한 내용은 현충사관리소 누리집 참조.

