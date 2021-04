外人 '클릭'에 움직인 코스피, 장 중 등락 계속…건설株 '강세'

[아시아경제 지연진 기자] 8일 오후 들어 코스피 지수가 다시 하락세로 전환했다. 장중 한 때 외국인 투자자들의 순매수에 나서면서 반등에 성공했지만 오후 들어 외국인들의 매수세가 줄면서 하락 반전했다.

코스피 지수는 이날 오후 1시30분 기준 전일대비 4.38포인트(0.14%) 내린 3133.03에 거래되고 있다. 개인이 2817억원 상당을 순매수한 반면, 외국인과 기관은 각각 19억원과 2883억원을 팔아치웠다.

대형주(-0.25%)는 하락 중인 반면, 중형주(0.57%)와 소형주(0.19%)는 오름세를 보이고 있다.

시가총액 상위 종목 중에선 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 84,400 전일대비 1,200 등락률 -1.40% 거래량 14,712,183 전일가 85,600 2021.04.08 14:30 장중(20분지연) 관련기사 대기업 간 빅딜 “삼성-LG” 관련 최대 수혜 株!! 오늘이 마지막입니다글로벌 대규모 공급! ‘주가 상승’ 바이오 대장株!! 오늘만 드립니다삼성전자, '깜짝실적'에도 주가는 주춤…관건은 반도체 close (-1.64%)와 네이버( NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 382,500 전일대비 2,000 등락률 -0.52% 거래량 468,801 전일가 384,500 2021.04.08 14:30 장중(20분지연) 관련기사 기관·외인 매도에 코스피 하락 출발…3120대에서 등락코스피, '3120선' 강보합 마감...나흘째 상승세코스피, 보합세 지속 '3100선' 유지 close 0.78%), LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 804,000 전일대비 7,000 등락률 -0.86% 거래량 158,058 전일가 811,000 2021.04.08 14:30 장중(20분지연) 관련기사 '돌아온 외국인'…코스피 반등 성공 기관·외인 매도에 코스피 하락 출발…3120대에서 등락LG화학·LG에너지솔루션 노사, '릴레이 헌혈'로 혈액난 극복 동참 close (-0.86%)만 하락세를 보이고 있다. SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 144,000 전일대비 500 등락률 +0.35% 거래량 2,641,010 전일가 143,500 2021.04.08 14:30 장중(20분지연) 관련기사 '돌아온 외국인'…코스피 반등 성공 기관·외인 매도에 코스피 하락 출발…3120대에서 등락SK하이닉스, 국내 민간기업 최초 4400억원 규모 사회적채권 발행 close 와 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 767,000 전일대비 2,000 등락률 +0.26% 거래량 35,323 전일가 765,000 2021.04.08 14:30 장중(20분지연) 관련기사 기관·외인 매도에 코스피 하락 출발…3120대에서 등락코스피, '3120선' 강보합 마감...나흘째 상승세한화투자증권 '델타랩' 누적판매 2000억 돌파…3개월 새 2배로 close ,는 보합세를 보였고, 기아(1.88%)가 가장 강세를 보였다.

건설주(3.69%)가 가장 큰 오름폭을 보였는데 대우건설 대우건설 047040 | 코스피 증권정보 현재가 7,000 전일대비 510 등락률 +7.86% 거래량 23,851,584 전일가 6,490 2021.04.08 14:30 장중(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목]"대우건설, 1분기 주택 중심 양호한 실적 기대"‘봄 기운’ 도는 분양시장…9일까지 전국 1만1000여 가구 공급[e공시 눈에 띄네] 코스피-1일 close (8,01%)과 GS건설 GS건설 006360 | 코스피 증권정보 현재가 45,600 전일대비 2,950 등락률 +6.92% 거래량 3,741,467 전일가 42,650 2021.04.08 14:30 장중(20분지연) 관련기사 [종목속으로]'자이' 등에 업고 신사업까지...GS건설 순항 쭈욱GS건설, 3230억 규모 광명 철산 주공 재건축 공사 수주[클릭 e종목] "GS건설, 정책 모멘텀 확대 구간" close (6.45%), 현대건설 현대건설 000720 | 코스피 증권정보 현재가 46,750 전일대비 1,750 등락률 +3.89% 거래량 2,769,661 전일가 45,000 2021.04.08 14:30 장중(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목]“현대건설, 주택 매출액 성장성 높아질 것”현대건설, GS건설과 4000가구 대단지 ‘봉담 프라이드시티’ 5월 분양[활짝핀 봄분양] 현대건설 '대구 힐스테이트 달성공원역' 지하철역 도보 2분 close (3.56%) 등이 강세를 보였다. 강경태 상상인증권 연구원은 "오세훈 서울시장 당선인이 주택고급 규제를 완화하기 위해 서울 도시계획 조례 개정안을 발의할 예정"이라며 "서울시의 주거 관련 정책들이 완화될 것으로 기대된다"고 말했다. 강 연구원은 "전체 공급 물량 중 정비사업지 비중을 늘려가고 있는 대형 건설사들의 외형 확대에 집중할 시기"라고 전했다.

같은 시간 코스닥 지수는 전일대비 5.56포인트(0.57%) 상승한 978.78을 기록 중이다. 개인이 827억원 상당을 순매수했고, 외국인과 기관은 700억원과 131억원 어치 순매도했다.

코스닥 상위 종목에선 씨젠 씨젠 096530 | 코스닥 증권정보 현재가 170,900 전일대비 31,000 등락률 +22.16% 거래량 4,111,121 전일가 139,900 2021.04.08 14:30 장중(20분지연) 관련기사 [특징주]코로나 진단키트 대장주 씨젠, 무상증자 소식에 급등 씨젠, 주당 1주 무상증자 결정기관·외인 매도에 코스피 하락 출발…3120대에서 등락 close 이 22.44% 급등 중이다. 아스트라제네카의 코로나19 백신의 혈전 이슈가 다시 나오면서 코로나 사태 장기화가 예상되며 진단키트 실적 개선감이 반영된 것으로 풀이된다. 또 카카오게임즈 카카오게임즈 293490 | 코스닥 증권정보 현재가 54,600 전일대비 200 등락률 +0.37% 거래량 991,130 전일가 54,400 2021.04.08 14:30 장중(20분지연) 관련기사 '돌아온 외국인'…코스피 반등 성공 기관·외인 매도에 코스피 하락 출발…3120대에서 등락코스피, '3120선' 강보합 마감...나흘째 상승세 close (0.18%)와 스튜디오드래곤 스튜디오드래곤 253450 | 코스닥 증권정보 현재가 108,300 전일대비 1,700 등락률 +1.59% 거래량 389,597 전일가 106,600 2021.04.08 14:30 장중(20분지연) 관련기사 '돌아온 외국인'…코스피 반등 성공 기관·외인 매도에 코스피 하락 출발…3120대에서 등락美인프라 투자 훈풍…코스피, 外人·기관 순매수에 3100 안착 close (0.94%)도 강보합세를 보였다.

이경민 대신증권 투자전략팀장은 "장 초반 지지부진한 흐름을 보였지만 외국인이 순매수 전환하며 코스피가 상승 반전했지만, 오후 들어 다시 외국인이 순매도하면서 지수가 하락했다"고 설명했다.

지연진 기자 gyj@asiae.co.kr