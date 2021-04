김태년 “부족함으로 국민들께 큰 실망 드려..성찰·쇄신할 것”

지도부 총 사퇴 밝혀

김태년 당 대표 직무대행

“민심 겸허히 수용할 것”

[아시아경제 구채은 기자] 김태년 더불어민주당 당대표 직무대행이 8일 “(재보선) 결과에 책임을 지고 전원 사퇴하겠다”고 밝혔다. 김 직무대행은 “민주당이 뿌리깊은 나무처럼 다시 국민의 신뢰와 사랑을 받는 정당으로 거듭 날 수 있도록 쇄신에 전념하겠다”고 덧붙였다.

전일 치러진 4·7 재보궐선거의 여당 참패·야당 압승의 결과를 책임지며 진퇴하겠다는 선언이다. 이날 중앙선거관리위원회에 따르면 서울시장 보궐선거에서 오세훈 후보가 57.5%(279만8788표), 박영선 민주당 후보가 39.18%(190만7336표)의 득표율을 보였고, 두 후보간 표차는 85만1452표, 득표율 격차는 18.32%포인트에 달했다. 부산에서는 박형준 후보가 62.67%의 득표율을 얻어 34.42%를 얻은 김영춘 민주당 후보에 승리했다. 두 후보 간 득표율 격차는 28.25%포인트로 벌어졌다.

김 직무대행은 재보선 직후 첫 공식 입장발표에서 “이번 선거에 나타난 민심을 겸허히 수용하겠다. 저희의 부족함으로 국민들께 큰 실망을 드렸다”고 했다. 그는 “이번 선거를 통해 국민들께서는 민주당에 많은 과제를 주셨다. 철저히 성찰하고 혁신하겠다. 당 내부의 공정과 정의를 바로 세우겠다”고 부연했다.

지도부 총 사퇴를 통해 성찰과 혁신의 출발이 되기를 바란다고도 했다. 김 원내대표는 “이후 전당대회와 원내대표 선거는 최대한 앞당겨 실시할 것”이라면서 “새로 선출된 지도부가 민심에 부합하는 혁신을 선도할 것”이라고 했다.

그는 “더불어민주당은 세 번의 집권 경험과 민주주의 전통을 가진 저력 있는 국민의 정당”이라면서 “누구나 인간다운 삶을 보장받고 함께 공존하는 포용국가, 글로벌 선도 국가로의 도약은 민주당이 걸어온 길이며 나아갈 비전”이라고 전했다.

구채은 기자 faktum@asiae.co.kr