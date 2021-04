대구시, 수성구 연호주택지구 투기 의혹 공무원 4명 '수사 의뢰'

공직자 불법 투기 의혹 1차 전수조사 결과 발표…

간부공무원·도시공사 임직원 가족 6월까지 2차 조사

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 대구시는 수성구 연호 공공주택지구에 투기 의혹을 받고 있는 공직자 4명을 경찰에 수사의뢰했다고 8일 밝혔다.

채홍호 행정부시장을 조사단장으로 하는 40명 규모의 시-구·군 합동조사단은 지난 3월15일부터 5일까지 22일간 시청, 구·군, 대구도시공사 전 임직원 1만5408명을 대상으로 1차 공직자 투기 의혹 전수조사를 실시했다.

조사지역은 LH(한국토지주택공사) 주관 사업지구인 연호 공공주택 지구 등 5개 지구 9159필지와 대구도시공사 주관 사업지구인 수성의료지구 등 7개 지구 4761필지 등 총 12개 지구 1만3920필지다.

조사단은 해당 필지에 대한 취득세 납부자료를 활용해 토지 소유 및 거래내역을 확인한 후, 위법행위 의심자에 대한 조사를 진행했다. 조사범위는 보상 완료된 개발사업지구는 지정 5년 전부터 보상시점까지이고, 보상 완료 전인 경우는 현재까지의 모든 토지거래 내역이었다.

조사대상자 1만5408명과 조사범위 내의 취득세 납부자료를 확인한 결과, 조사대상 사업지에 부동산을 보유했거나 거래한 사실이 있는 시청이나 구·군 공무원은 총 16명(21건)이었으며, 모두 조사범위 기간 내에 부동산을 취득한 사실이 확인됐다.

합동조사단은 이 가운데, 부모로부터 상속(4명), 증여(2명), 임용 전 매입(1명) 등 부동산 투기 의혹이 없는 7명을 제외한 9명의 투기 의심자를 선별 심층조사를 진행했다.

그 결과, 테크노폴리스 산업단지 내에 토지를 취득한 5명은 토지 취득 경위·목적, 자금마련 방법, 토지이용 현황 등에서 투기 의심 정황을 발견할 수 없었으나, 연호 공공주택지구 내에 토지를 취득한 나머지 4명은 보상차익을 노린 투기행위일 가능성이 높은 것으로 판단됐다.

수사의뢰 대상자 4명은 시청 소속 3명, 수성구청 직원 1명이다. 직급별로는 4급 1명, 5급 1명, 6급 2명이다.

대구시는 이번 1차 조사에 이어 시청과 구·군 5급 이상 간부공무원, 대구도시공사 전 임직원 등 1562명의 배우자와 직계존비속을 대상(총 6248명)으로 2차 조사를 4월 중순부터 시작해 6월말까지 실시할 예정이다.

권영진 대구시장은 "경찰청 등 관계기관과 적극 공조해 남은 2차 조사도 한 치의 의혹이 남지 않도록 투명하고 철저하게 진상을 규명함은 물론, 위법행위 발견 시 엄단 조치해 시민들로부터 신뢰받는 공직자,신뢰받는 시정이 될 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.

영남취재본부 박동욱 기자 pdw1201@asiae.co.kr