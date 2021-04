국민의힘 초선의원들 "당 개혁할 것…실력으로 평가받겠다"

[아시아경제 금보령 기자] 국민의힘 초선의원들이 '개혁'을 외치고 나섰다.

8일 국회에서 국민의힘 초선의원들은 기자회견을 열고 "승리에 취하지 않고 당을 개혁해 나가겠다"고 밝혔다.

이들은 "결코 우리 당이 잘해서 거둔 승리가 아니라는 사실을 잘 알고 있다"며 "이번 선거는 우리의 승리가 아닌 문재인 정권의 패배이자, 국민의힘에 주어진 무거운 숙제라는 사실을 마음 깊이 명심하겠다"고 강조했다.

이어 국민의힘 초선의원들은 "기회를 주신 국민의 큰 뜻이 또 다시 실망으로 바뀌지 않도록 국민의힘을 바로 세우고 처절하게 혁신해 나가는 데 앞장서겠다"며 "청년에게 인기 없는 정당, 특정 지역 정당이라는 지적과 한계를 극복해 나가겠다"고 말했다.

또 이들은 "이제는 구시대의 유물이 된 계파 정치를 단호히 거부하고 오직 국민만 바라보는 한 팀이 되겠다. 자리나 의원 생명 연장에 연연하지 않고 국민의 삶을 지키는 대의 앞에 당당히 용기와 소신을 펼치겠다"며 "미래 비전과 실현가능한 정책 대안으로 무장해서 국민께 오직 실력으로 평가받겠다"고 얘기했다.

