쿠팡, '스프링 피크닉' 기획전…식재료 등 최대 64% 할인

[아시아경제 김보경 기자] 온라인 쇼핑몰 쿠팡이 오는 15일까지 '스프링 피크닉' 기획전을 진행한다. 봄을 맞아 풍성한 혜택을 담은 기획전으로 피크닉 관련 준비용품과 식재료를 최대 64% 할인된 가격으로 판매한다.

스프링 피크닉 기획전에서는 테마별로 카테고리를 구분해 상품을 찾는 고객의 편의성을 높였다. 피크닉·캠핑 간식으로 관심 받고 있는 인기 브랜드 제품들을 한 곳에 모은 브랜드관도 운영한다.

'필수 아이템 할인' 카테고리에서는 주방용품, 캔들, 무드등, 블루투스 스피커 등 피크닉·캠핑 감성을 자극하는 아이템을 준비했다. '맛있는 푸드 특가'에서는 피크닉에서 많이 찾는 간식, 잼, 음료 등을 최대 64% 할인 혜택을 제공한다.

'감성 충전 아이템'에서는 감성 피크닉을 연출해 줄 인테리어, 플레이팅 아이템을 선보인다. 피크닉 단골 메뉴인 예쁜 모양의 소시지·메추리알, 과일꽃 샌드위치, 인증샷을 부르는 도시락 등을 만드는데 필요한 아이템도 준비했다. 마지막으로 '홈피크닉/캠핑준비 끝'에서는 피크닉매트, 테이블보, 도시락통 등 피크닉·캠핑 준비물을 다양한 아이템별로 마련했다.

윤혜영 쿠팡 리테일 부사장은 "코로나19로 쉽게 외출하기 어려운 상황을 고려해 집이나 사람이 적은 야외에서 피크닉 감성을 느낄 수 있도록 기획전을 마련했다"며 "스프링 피크닉 기획전을 통해 낭만 가득한 피크닉 무드를 경험하시길 바란다"고 전했다.

