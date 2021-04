[아시아경제 전진영 기자] 이낙연 더불어민주당 상임선거대책위원장은 7일 재보궐선거 결과에 대해 “국민의 마음을 얻기에 저희가 크게 부족했다”고 밝혔다.

이 위원장은 이날 오후 입장문을 통해 “국민의 선택을 겸허하게 받아들인다”며 이같이 말했다.

그는 “민주당은 선거로 나타난 민심을 새기며 반성하고 혁신하겠다”며 “청년과 서민, 중산층을 돕겠다는 약속 반드시 지키겠다”고 강조했다.

그러면서 “저희를 지지해주신 국민께도, 지지하지 않으신 국민께도 감사드린다”며 “함께해주신 당원과 지지자 여러분께 위로의 마음을 전한다”고 덧붙였다.

