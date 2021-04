[포토] 심으뜸 '건강미의 정석'

[아시아경제 온라인이슈팀] 스포츠 트레이너 겸 방송인 심으뜸이 건강한 근황을 공개했다.

심으뜸은 5일 오전 자신의 인스타그램에 "몸도 마음도 잘 챙기는 한주 보내요"라며 운동복 사진을 올렸다. "대기질도 좋다고 하니 오후에 10분이라도 햇볕 쬐고 산책 나가보는 것도 좋겠죠? 저는 오늘 10000보 목표!!"라고 덧붙였다.

온라인이슈팀 issue@asiae.co.kr