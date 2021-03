[아시아경제 박지환 기자] 하림지주는 31일 윤승용 남서울대학교 총장에 대한 사외이사 재선임을 결정했다고 공시했다. 윤 사외이사의 임기는 3년이다.

