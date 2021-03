망망대해서 부유물 매달려 2주 생존…난파사고 인니 선원 구조

[아시아경제 장세희 기자]오징어잡이 배에 탄 인도네시아인 선원이 난파 사고 후 2주간 판자에 매달려 바다에 떠다니다가 극적으로 구조됐다.

27일 트리뷴뉴스 등에 따르면 20일 오후 인도네시아 남부 술라웨시주 타카 탐보라 해역에서 표류 중인 선원 무하맛 카르토요(18)가 어부들에 의해 구조됐다.

무하맛은 8개월 전 어선을 타고 자카르타의 무아라 바루항에서 출항, 오징어잡이 작업을 이어가던 중 이달 9일 발리 앞바다에서 사고를 당했다.

무하맛을 태운 어선은 여객선과 충돌해 뒤집히면서 바다로 가라앉았다. 함께했던 7명의 선원 중 무하맛만 남았다.

무하맛을 제외한 나머지 선원 6명 가운데 1명만 시신이 발견됐고, 5명은 시신도 찾지 못했다.

무하맛의 가족은 페이스북에 구조 사실을 올린 뒤 "살아 돌아왔음에 감사할 따름"이라며 "매우 약해진 상태로 구조됐으나 생명에는 지장이 없고 점차 기력을 회복하고 있다"고 전했다.

