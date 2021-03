외국인, 한 주만에 '팔자'…네이버 가장 많이 순매수

[아시아경제 송화정 기자]외국인이 국내 증시에서 한 주만에 '팔자'로 돌아섰다.

21일 한국거래소에 따르면 외국인은 지난 15일부터까지 19일까지 한 주 동안 국내 주식시장에서 약 8647억원을 순매도했다. 코스피시장에서 8739억원을 팔아치웠고 코스닥시장에서는 92억원을 사들였다.

외국인이 지난 주 가장 많이 사들인 종목은 네이버였다. 외국인은 지난 주 네이버를 1540억원 순매수했다. 뒤이어 기아차를 1410억원 사들였다. 이밖에 SK텔레콤(709억원), HMM(677억원), 신풍제약(523억원), 카카오(452억원), 삼성전자(421억원), 하나금융지주(334억원), 삼성전기(273억원), 박셀바이오(260억원) 등을 순매수했다.

지난 주 외국인이 가장 많이 판 종목은 LG화학이었다. 외국인은 지난 주 LG화학을 5084억원 순매도했다. 이어 삼성SDI를 1567억원 팔았다. 이밖에 SK바이오사이언스(1363억원), LG전자(1029억원), SK이노베이션(895억원), 포스코(809억원), 삼성전자우(610억원), 현대모비스(566억원), 삼성바이오로직스(533억원), 셀트리온(522억원) 등이 외국인 순매도 상위에 올랐다.

이제 증시의 관심은 점차 실적으로 이동할 것이란 전망이다. 노동길 NH투자증권 연구원은 "중요 통화정책 이벤트를 통과한 주식시장의 관심은 점차 실적으로 이동할 것"이라며 "당분간 미국 시중금리 변화에 따라 주식시장이 민감하게 반응할 수 있지만 미국 성장주의 밸류에이션 레벨 하락, 경기 회복에 대한 자신감 등이 지수 하방 경직성을 제공할 것"이라고 말했다.

특히 외국인 움직임도 국내 증시 수급에 긍정적일 것으로 예상된다. 노 연구원은 "외국인 투자자는 최근 미국 기술주 안정화에 따라 국내 IT 업종에 대해 순매수로 전환했다"면서 "이와 함께 3월 미국 연방공개시장위원회(FOMC) 이후 외국인의 선물 매수 포지션 가능성은 국내 주식시장 수급에 긍정적으로 영향을 미칠 수 있다"고 분석했다.

