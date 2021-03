모빌리티·블록체인·수소…재계 3·4세 스타트업 투자 주목

코로나19 이후 경영환경 급변

[아시아경제 황윤주 기자] 30~40대 재계 3~4세들이 스타트업 투자로 눈을 돌리고 있다. 코로나19 이후 급변하는 경영 환경에서 살아남기 위한 복안으로 스타트업과 손을 잡는 것으로 풀이된다. 젊은 오너 일가의 투자 성향이 부동산 위주에서 스타트업 투자로 달라지고 있다는 분석도 나온다.

18일 재계에 따르면 조현민 한진 부사장은 최근 개인적으로 싱가포르 스타트업에 투자했다. 집에서 라이브 화상 통화를 통해 국내외 여행을 하고 박람회 등에 참석할 수 있는 온라인 투어를 개발하는 곳이다. 현재 네덜란드(암스테르담), 이탈리아(베니스), 헝가리(부다페스트), 남아프리카(케이프타운), 이스라엘(예루살렘), 일본(홋카이도), 대만(타이베이), 미얀마(양곤), 한국(서울) 투어를 이용할 수 있다.

투자은행(IB)업계 관계자는 "조 부사장은 그룹의 주력 사업과 시너지를 낼 수 있는 온라인 여행, 물류 분야에 관심이 많다"며 "코로나19로 해외 여행이 여의치 않게 되면서 비대면(언택트) 여행과 박람회 수요를 선점하기 위한 것"이라고 말했다.

GS퓨처스를 이끄는 허태홍 대표도 최근 동문인 스탠퍼드 출신의 벤처투자자 3명을 한 번에 영입한 뒤 모빌리티, 수소 분야의 스타트업 투자를 검토 중인 것으로 전해졌다. 모빌리티와 수소는 그룹의 주력 계열사인 GS칼텍스(주유소)와 GS리테일(편의점)을 통해 시너지를 낼 수 있는 분야다.

한화그룹 3세들은 스타트업 투자에 더 적극적이다. 김승연 회장의 차남인 김동원 한화생명 전무는 블록체인 스타트업에 주목하는 것으로 알려졌다. 블록체인을 활용해 업무효율화, 해외결제 등 기존 영역을 확장하고 신사업도 키울 수 있다는 판단에서다. 장남인 김동관 한화솔루션 대표도 지난해 에너지 관리 시스템(EMS) 개발 및 판매 업체인 젤리의 지분을 100% 인수한 바 있다.

30~40대 젊은 오너 일가가 스타트업에 관심을 갖는 이유는 크게 두 가지다. 우선 아버지 세대와 달라진 경영 환경 탓이 크다. 코로나19 이후 언택트 경제에 가속도가 붙으며 여행, 은행 업무 등 기존 사업의 판이 흔들리고 있다. 게다가 탈(脫) 탄소 등 환경 규제와 윤리적 소비가 강화되면서 친환경 분야(모빌리티·태양광·수소)로 눈을 돌릴 수밖에 없다는 것이다.

현금을 확보하기 위한 투자처로 스타트업에 주목한다는 분석도 있다. 성장 가능성이 높은 스타트업에 투자할 경우 최고 몇천 배 이상의 수익률을 거둘 수 있고 사업 시너지도 노릴 수 있다.

재계 관계자는 "전통 산업을 물려받은 오너 3~4세들은 아버지가 이룬 회사를 망치면 안 된다는 부담을 갖고 있다"며 "스타트업과 협업 등을 통해 주력 사업 경쟁력을 강화하고 글로벌시장으로 영역을 확장하려는 것"이라고 설명했다.

