경찰, "부동산 투기 관련 첩보 있었다"…파주서 LH 직원 숨진 채 발견 (종합)

경찰 "A 씨와 접촉하거나 연락한 사실은 없었다"

[아시아경제 라영철 기자] 13일 경기 파주시에서 숨진 채 발견된 LH 직원과 관련한 부동산 투기 관련 정보를 경찰이 접수한 사실이 확인됐다.

경찰에 따르면 지난 11일 A 씨 관련 부동산 투기 관련 첩보를 접수했으며, 경기북부경찰청 부동산투기사범 특별수사대는 사실관계를 확인할 예정이었다.

경찰 관계자는 "A 씨와 관련해서는 내사 착수 하지 않은 상태였고, 사망 전까지 경찰에서 A 씨와 접촉하거나 연락한 사실은 없었다"고 밝혔다.

경찰은 A 씨가 최근 투기 의혹과 연관된 부분이 있는지 등을 확인할 예정이다.

한편, 이날 오전 10시 5분쯤 경기 파주시 법원읍의 한 농막(농장 컨테이너)에서 LH파주사업본부 소속 직원 A(58) 씨가 숨져 있는 것을 동네 주민이 발견해 경찰에 신고했다.

숨진 A 씨의 유서 등은 발견되지 않은 것으로 전해졌다. 경찰은 현장 감식과 국과수 부검 등을 통해 사망 원인과 동기를 수사할 예정이다.

LH 직원들의 부동산 투기 의혹이 제기된 이후 LH 직원이 사망한 사건은 경기 분당에서 LH 전 지역본부장이 숨진 채 발견된 데 이어 이번이 두 번째다.

