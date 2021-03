[아시아경제 황준호 기자] 노바렉스 노바렉스 194700 | 코스닥 증권정보 현재가 40,500 전일대비 250 등락률 +0.62% 거래량 40,113 전일가 40,250 2021.03.09 14:48 장중(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목]“노바렉스, 올해 펀더멘털·성장성 전망 좋아”노바렉스, 식약처로부터 밀추출물 건기식 기능성 원료 인정 획득[클릭 e종목]"노바렉스, 올해 실적 레벨업 기대...연 300억대 영업익 전망" close 는 보통주 1주당 300원의 현금결산 배당을 결정했다고 9일 공시했다. 시가배당율은 0.8%이며 배당금 총액은 23억8500만원이다. 배당금 지급 예정일은 오는 24일 열리는 주주총회일로부터 1개월 이내다.

황준호 기자 rephwang@asiae.co.kr