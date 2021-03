홈플러스, 스페셜 굿즈 증정 마케팅…“쾌변 수건부터 홈술상까지”

[아시아경제 임춘한 기자] 홈플러스는 오는 31일까지 창립 24주년을 맞아 한정기획 상품을 저렴하게 판매하는 스페셜 빅딜 프로모션과 함께 소장가치 높은 굿즈를 함께 증정하는 마케팅도 펼친다고 8일 밝혔다.

홈플러스는 쾌변기원 문구가 적힌 쾌변 수건을 증정하는 파스퇴르 쾌변 요구르트 사과를 홈플러스 단독기획 상품으로 선보인다. 자녀들을 위한 깜찍한 굿즈를 제공하는 상품도 다양하다. 하림 카카오 핫도그 기획팩은 포장부터 귀여운 카카오프렌즈 캐릭터 어피치와 무지의 모습으로 각각 디자인된 상품이 어피치 스티커와 함께 포장돼있다.

실용적인 굿즈를 제공하는 기획상품도 있다. 캠핑·등산용품 전문 브랜드 SNOWLINE과 협업해 한정 기획한 롯데칠성 캠핑오거나이저팩을 구매한 고객에게는 캠핑장에서 각종 주방용품을 수납할 수 있는 걸이형 오거나이저를 증정한다. 카트형 핸드캐리어를 제공하는 코카콜라 핸드캐리어팩도 실용적인 굿즈 제공 아이템이다.

한편, 하이트진로와 함께 한정 기획한 초깔끔한 집콕 라이프 컬래버레이션 상품도 선보인다. 홈플러스는 이번 협업상품을 통해 이색적인 상품을 좋아하는 MZ 세대에게 어필하고, 진로 두꺼비 소주를 기억하는 중장년층에게는 향수를 불러일으키겠다는 전략이다.

디퓨저 방향제와 소주잔으로 구성된 진로 차량용 디퓨저는 애플베리, 레몬라벤더, 샤인미스트, 프루메니아, 스트로베리 등의 향으로 구성됐으며, 소주병 모양 컵홀더용, 병뚜껑모양 송풍구형 등 다양한 형태로 출시했다.

두꺼비 캐릭터 얼굴 모양을 딴 홈플러스X진로 두꺼비 접이식 홈술상은 집콕 라이프의 트렌드에 맞춘 1인용 상으로, 귀엽고 친근한 디자인에 간편한 접이식으로 제작돼 공간 활용도가 뛰어난 나만의 홈술상로 제격이다. 오프라인 채널에서는 오직 홈플러스에서만 구입할 수 있다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr