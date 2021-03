삼성엔지니어링 "베트남 플랜트 대형 모듈 설치 성공"

[아시아경제 정현진 기자] 삼성엔지니어링 삼성엔지니어링 028050 | 코스피 증권정보 현재가 12,850 전일대비 100 등락률 -0.77% 거래량 219,328 전일가 12,950 2021.03.04 09:36 장중(20분지연) 관련기사 삼성엔지니어링, 6870억원 규모 말레이시아 공사 수주삼성엔지니어링, 태국서 1400억원 규모 프로젝트 수주삼성엔지니어링, 지난해 4Q 영업이익 797억…전년比 19.5%↑(상보) close 이 베트남 석유화학 프로젝트에서 대형 모듈 설치에 성공했다고 4일 밝혔다.

삼성엔지니어링이 최근 베트남에서 진행 중인 롱손 석유화학 프로젝트의 폴리프로필렌 유닛 모듈을 현장에 설치했다고 밝혔다. 이번 모듈은 무게 1382t, 높이 54m에 달하는 대형구조물로, 프로젝트 현장 인근의 별도 모듈제작야드에서 작업한 뒤 해상과 육상 운송을 거쳐 현장 설치를 완료했다. 삼성엔지니어링은 이 프로젝트에 총 17개의 모듈화를 적용했다.

삼성엔지니어링은 플랜트 건설 프로젝트는 현장의 날씨, 장비, 인력 수급, 안전문제 등 가변적인 환경을 효과적으로 관리하는 것이 프로젝트의 성패를 좌우하는 만큼 이번 프로젝트 외에도 모듈화를 통한 사업 수행 혁신에 집중하고 있다고 설명했다. 모듈화 수행 방식을 통해 복잡한 플랜트를 운송 가능한 크기로 나눠 통제 가능한 환경의 별도 모듈제작야드에서 작업 후 현장에서는 설치만 하도록 하는 방식이다.

삼성엔지니어링 관계자는 "삼성엔지니어링은 2000년대 후반부터 현재까지 10개가 넘는 프로젝트에서 모듈화 성과를 보이고 있다. 모듈화는 현장안전위험 최소화, 품질확보, 공사기간 단축 등의 효과가 있다"면서 "향후 다른 프로젝트에서도 모듈화 적용 확대 등 EPC수행혁신을 가속화하겠다"고 말했다.

한편, 베트남 남부 해안 붕따우시 롱손섬에서 진행되고 있는 롱손 석유화학 프로젝트(패키지 B, C)는 연산 45만t의 HDPE(고밀도폴리에틸렌)와 40만t의 PP(폴리프로필렌) 생산 시설을 건설하는 사업이다. 삼성엔지니어링은 2018년 단독으로 EPC(설계·조달·공사)를 수주했으며 현재 약 80%의 진행률을 기록하며 계획대로 프로젝트를 진행하고 있다고 밝혔다.

