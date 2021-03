신한카드 "터치결제 5천억원 돌파 기념, 추첨통해 5천 포인트 드려요"

누적 이용액 5천억·누적 이용건수 2천만건 넘어

이용고객 2천명 추첨, 5천 마이신한포인트 증정

[아시아경제 기하영 기자]신한카드는 2018년 6월 론칭한 모바일 오프라인 간편결제 서비스인 '신한페이판 터치결제'의 누적 이용금액 5000억원, 누적 이용건수 2000만건 달성을 기념해 이벤트를 진행한다고 1일 밝혔다.

먼저 3월 한달 동안 이벤트 응모 후 터치결제를 이용한 고객 2000명을 추첨해 5000 마이신한포인트를 증정하는 행사를 진행한다. 지역 경제 활성화를 위해 우리동네 중소유통점에서 건당 5만원 이상 터치결제 이용 시에 5000 마이신한포인트를 증정하는 상생 이벤트도 같이 진행한다.

또 터치결제를 이용하면 마이신한포인트가 실시간 랜덤으로 당첨되는 터치팡팡 서비스도 3월 한달 동안 진행된다. 특히 홈플러스에서 터치결제를 이용하면 당첨 포인트를 2배로 적립해준다.

이 외에도 오는 3일까지 신한페이판 마이샵 혜택 더하기를 한 뒤, 던킨도너츠에서 1만원 이상 터치결제로 이용하면 6000원을 캐시백 해주는 행사도 있다.

터치결제는 신한카드가 카드사 최초로 도입한 모바일 오프라인 간편결제 서비스다. 스마트폰에 설치한 신한페이판 애플리케이션(앱)으로 실물카드 없이 모든 오프라인 가맹점에서 이용 가능한 것이 특징으로 매달 100만건 이상의 거래가 발생하고 있다.

지난해에는 세계 최초로 아이폰 터치결제도 선보였다. 아이폰에 터치결제를 지원하는 전용 케이스를 장착하면 신한페이판 앱에 등록된 카드를 오프라인 전 가맹점에서 결제 할 수 있는 서비스다. 아이폰 터치결제 케이스는 오는 15일부터 신한카드 전용몰에서 아이폰 12 시리즈용 모델을 선보일 예정이다.

유태현 신한카드 디지털퍼스트본부 상무는 "올해 디지털 취급액 40조를 목표로 삼고 있는 만큼 고객 니즈를 만족시키는 차별된 결제 서비스를 지속 제공해 플랫폼 전문 기업으로 변화해나갈 예정이다"라고 말했다.

기하영 기자 hykii@asiae.co.kr