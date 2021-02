[아시아경제 호남취재본부 이관우 기자] 광주광역시 광산구는 문화체육관광부가 주최하고 (재)한국도서관문화진흥원이 주관한 ‘2021년도 작은도서관 순회사서 지원사업’에 선정돼 순회사서 3명 인건비 등 사업비 5000만 원을 확보했다고 26일 밝혔다.

이번 지원사업은 작은도서관 활성화를 위해 전문 운영 인력을 지원하고, 지역 공공도서관과 작은도서관의 협력 기반을 구축하는 것이 목표다.

순회사서 1인은 공공도서관을 기반으로 3개 작은도서관을 순회하며 장서관리 기술을 전하고, 독서문화프로그램 기획과 운영을 지원한다.

이번 지원사업 선정으로 구름다리작은도서관 등 9개 작은도서관이 순회사서의 지원을 받게 된다.

광산구 관계자는 “작은도서관의 자생력이 강화되고, 공공도서관과 작은도서관이 함께 발전할 수 있는 계기를 만들겠다”고 말했다.

