외국인·기관 순매수세 키워…코스피 2%대 반등

[아시아경제 이민지 기자] 외국인과 기관이 순매수 규모를 늘리면서 코스피가 2%대 오름세를 보이고 있다.

25일 오전 10시 17분 기준 코스피는 전 거래일 대비 2.10%(62.94포인트) 오른 3058.22를 가리키고 있다. 이날 지수는 전 거래일보다 1.05%(31.49포인트) 오른 3026.47로 장을 출발했다. 장 초반 개인들이 순매수 규모를 늘렸지면 현재는 외국인과 기관이 주식을 사들이고 있다.

투자자 동향을 보면 외국인과 기관은 각각 1708억원, 735억원어치 주식을 사들이고 있다. 개인은 홀로 2478억원어치 주식을 팔았다.

업종별로 보면 의료정밀(4.26%), 화학(2.73%), 전기전자(2.53%), 의약품(2.35%) 순으로 상승 폭이 컸다. 의료정밀 부문에선 덴티움 덴티움 145720 | 코스피 증권정보 현재가 58,600 전일대비 6,600 등락률 +12.69% 거래량 495,622 전일가 52,000 2021.02.25 10:41 장중(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목]"덴티움, 중국 임플란트 시장 성장 전망…목표가 4%↑"[AI분석]증권사 애널리스트이 추천한 우량주 총정리 덴티움, 조세심판 청구 승소…"103억원 전액 환급" close 이 9%대 중국 임플란트 시장의 성장세에 대한 기대감이 반영되면서 오름폭을 키웠다. 전기전자 부문에선 SK하이닉스가 장중 6% 상승하며 지수 상승을 견인했다. 반도체 업황에 대한 긍정적인 전망과, EUV 스캐너 계약체결이 주가에 긍정적으로 작용했다.

시가총액 상위종목을 보면 대부분 오름세를 나타내고 있다. 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 83,700 전일대비 1,700 등락률 +2.07% 거래량 10,582,705 전일가 82,000 2021.02.25 10:41 장중(20분지연) 관련기사 “주식카톡방 완전무료 선언” 파격결정코스피, 美 증시 호조에 장 초반 3000선 회복전경련 "ESG 확산, 반도체·바이오·자동차 수혜…석유·철강은 타격" close 는 전 거래일 대비 1.95% 오른 8만3500원을 기록했다. 이외에도 NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 379,000 전일대비 5,000 등락률 +1.34% 거래량 281,693 전일가 374,000 2021.02.25 10:41 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 美 증시 호조에 장 초반 3000선 회복코스피 상승 반전.. 사는 개인과 파는 외인NAVER, 임직원 3253명 대상 스톡옵션 부여 close (1.3%), LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 875,000 전일대비 15,000 등락률 +1.74% 거래량 188,787 전일가 860,000 2021.02.25 10:41 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 美 증시 호조에 장 초반 3000선 회복전경련 "ESG 확산, 반도체·바이오·자동차 수혜…석유·철강은 타격"LG화학·삼성SDI '주춤'…그래도 담는 개미들 close (2.21%), 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 237,000 전일대비 2,000 등락률 +0.85% 거래량 536,281 전일가 235,000 2021.02.25 10:41 장중(20분지연) 관련기사 현대차·기아 17개 차종, 美IIHS '최고 안전한 차' 선정코스피, 美 증시 호조에 장 초반 3000선 회복현대차, 2021 포터Ⅱ출시…"안전·편의 사양 강화" close (1.28%), 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 757,000 전일대비 10,000 등락률 +1.34% 거래량 22,071 전일가 747,000 2021.02.25 10:41 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네]코스피-23일1兆클럽 늘었는데도 시원찮은 바이오株코스피, 외국인·기관 순매수세에 오름세 유지 close (1.61%)도 상승했다.

코스닥지수는 같은 시각 전 거래일 대비 1.88%(17.02포인트) 오른 923.33을 가리키고 있다. 이날 지수는 전 거래일보다 0.42%(3.84포인트) 오른 910.15로 장을 시작했다. 개인들의 매수세는 커지고 있지만 외국인과 기관은 시장에서 각각 253억원, 384억원어치 주식을 내다 팔았다. 개인은 712억원어치 주식을 담았다.

업종별로 보면 비금속(3.78%), 유통(3.08%), 반도체(3.05%), 화학(2.86%) 위주로 상승 폭이 컸다. 시가총액 상위종목을 보면 펄어비스 펄어비스 263750 | 코스닥 증권정보 현재가 286,500 전일대비 3,200 등락률 -1.10% 거래량 59,187 전일가 289,700 2021.02.25 10:41 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 美 증시 호조에 장 초반 3000선 회복AI가 선택한 상승확률이 높은 5가지 핵심종목 코스피, 외인·기관 팔자에 '3100선' 내줘..."인플레이션 베팅 전략 유효" close 와 에이치엘비 에이치엘비 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 62,100 전일대비 600 등락률 -0.96% 거래량 346,031 전일가 62,700 2021.02.25 10:41 장중(20분지연) 관련기사 에이치엘비, 주가 6만 2400원.. 전일대비 -0.48%코스피 혼조세.. 개인과 외인의 줄다리기코스닥 시총 상위 바이오 독주 끝나나 close 가 각각 0.9%, 0.32% 내렸다. 셀트리온헬스케어(3.6%), 셀트리온제약 셀트리온제약 068760 | 코스닥 증권정보 현재가 155,900 전일대비 9,100 등락률 +6.20% 거래량 207,531 전일가 146,800 2021.02.25 10:41 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 美 증시 호조에 장 초반 3000선 회복코스피 혼조세.. 개인과 외인의 줄다리기코스닥 시총 상위 바이오 독주 끝나나 close (4.4%), 카카오게임즈 카카오게임즈 293490 | 코스닥 증권정보 현재가 53,900 전일대비 200 등락률 +0.37% 거래량 397,600 전일가 53,700 2021.02.25 10:41 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 美 증시 호조에 장 초반 3000선 회복코스닥 시총 상위 바이오 독주 끝나나코스피, '3100선' 붕괴...외국인·기관 동반 매도세 close (0.19%), 알테오젠 알테오젠 196170 | 코스닥 증권정보 현재가 136,300 전일대비 11,100 등락률 +8.87% 거래량 280,138 전일가 125,200 2021.02.25 10:41 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 美 증시 호조에 장 초반 3000선 회복코스닥 시총 상위 바이오 독주 끝나나코스피, '3100선' 붕괴...외국인·기관 동반 매도세 close (9%), 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 164,800 전일대비 2,600 등락률 +1.60% 거래량 55,169 전일가 162,200 2021.02.25 10:41 장중(20분지연) 관련기사 개인 홀로 순매수…코스피 3100선 '탈환'코스피, 오후에도 혼조세…기관 순매도 규모 커져코스피 오전 중 '갈팡질팡'…외국인 3거래일 연속 순매도세 close (1.4%) 등은 올랐다.

중국 디레버리징·홍콩 인지세 인상·금리 불안 지속…"주가 조정 과정”

국내 증시는 글로벌 경기가 코로나19에서 벌어서 본격적으로 회복할 것이란 기대감과 긴축정책에 대한 민감도가 혼재하고 있다. 파월 연방준비제도(Fed) 의장이 비둘기적(통화완화)인 발언을 내놓았지만 인플레에 대한 모든 부담이 사라지진 않은 것으로 보인다. 전일 미국 국채 10년물은 1조9000억 달러 규모의 추가 부양 추진 영향을 반영해 소폭 상승했다.

증시엔 또 다른 악재들도 반영됐다. 앞서 홍콩 정부는 세수 확보를 위해 주식거래 인지세를 기존 0.1%에서 0.13%로 인상한다고 발표했다. 상대적으로 경기 회복이 선행된 중국지역에서 인민은행이 공개 시작 조작을 통해 유동성 회수에 나서면서 국내 증시 불안감은 더 고조되고 있다.

다만 주요국들의 은행이 통화 완화 정책의 기존 틀을 깨지 않는 이상 주가 하방 압력은 크지 않을 것으로 보인다. 미국 Fed와 유럽중앙은행과 중국 인민은행은 모두 지금의 통화정책 기조를 지속하겠다는 입장을 내놓은 상황이다. 안소은 IBK투자증권 연구원은 “긴축 조정이 본격적으로 시장되지 않았고 높아진 물가나 금리 수준이 경기와 기업이익을 훼손하는 정도가 아니라면 주식시장 하방 압력은 크지 않을 것”이라고 말했다.

서정훈 삼성증권 연구원은 “국내 수급 여건이 악화되면서 증시 하방 압력이 두드러지고 있지만 코로나19 팬데믹 이후의 상승 폭을 고려하면 조정과정이 연장된 것으로 봐야 한다”며 “경기회복에 대한 기대감이 유효하고 금리 상승에도 유동성 여건이 양호하다는 점에 집중해야 한다”고 말했다.

