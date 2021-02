맥도날드, 25일부터 가격 2.8% 인상

30종 품목 100~300원 올라

불고기 버거, 8년만에 200원 인상

[아시아경제 임혜선 기자] 맥도날드는 오는 25일부터 일부 메뉴의 가격을 조정한다고 19일 밝혔다.

가격 조정 대상은 버거류11종을 포함해 총 30종 품목이며, 100~300원 인상된다. 전체 품목의 평균 인상률은 2.8%다. 빅맥, 맥스파이시 상하이 버거등은 4500원에서 4600원으로 100원 오른다. 불고기 버거는 8년 만에 처음으로 200원이 올라 2200원이다. 탄산 음료는 100원, 커피는 사이즈와 종류에 따라 100~300원 인상된다.

맥도날드는 "닭고기,돼지고기,계란,토마토와 양파를 비롯한 농산물등 주요 원재료 가격이 20~30% 급등하고, 지난 5년간 인건비 부담이 심화된 가운데 고객 부담을 덜기 위해 가격 인상폭을 최소화했다"고 설명했다.

한편,맥도날드는 가격 조정에 따른 고객 부담 체감 수준을 최소화하고, 그간 꾸준히 지속된 고객의 요청을 반영하기 위해 점심 할인 플랫폼 ‘맥런치’를 다시 도입할 예정이다.

임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr