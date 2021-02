전 대통령 부인 나체사진까지 실었던 '포르노 제왕'…허슬러 발행인 래리 플린트 사망

[아시아경제 나한아 기자] 미국 성인잡지 허슬러 창간인이자 성인물 업계 거물인 래리 플린트가 78세를 일기로 사망했다.

워싱턴포스트(WP)는 10일(현지 시각) 플린트가 미국 로스앤젤레스(LA) 자택에서 숨을 거뒀다고 보도했다. WP는 동생 지미 플린트가 형의 사망 소식을 확인했다면서 구체적인 사인은 공개되지 않았다고 전했다.

플린트는 생전 노골적인 내용의 성인물 허슬러를 발행해 외설죄로 여러 차례 법정에 섰다. WP는 "플린트는 미국에서 가장 악명높은 외설물 제작자 중의 한 명이자 자칭 '수정헌법의 챔피언'"이라며 "반복적으로 고소, 기소되거나 모욕죄로 수감되면서 많은 논쟁을 불러일으켰다"라고 전했다.

그의 이야기는 영화 '래리 플린트'(1996)로 개봉돼 화제를 모으기도 했다.

켄터키주의 가난한 가정에서 태어난 플린트는 고등학교 중퇴 후 GM 공장에서 일하다가 1968년 동생과 함께 오하이오주에서 '허슬러 클럽'을 열었고 이후 잡지 허슬러를 창간했다.

그는 1975년 존 F. 케네디 전 대통령의 부인 재클린 케네디 오나시스가 나체로 일광욕을 즐기는 사진을 몰래 찍어 허슬러에 실어 논란을 일으킨 적도 있었다.

플린트는 1979년에는 허슬러 게재 내용에 불만을 품은 백인 우월주의자의 총에 맞아 반신불수가 돼 평생 휠체어를 타고 다녔다. 또 그는 캘리포니아 주지사 선거와 대통령 선거에 도전하는 등 정치권 진출을 꿈꾸기도 했다.

나한아 인턴기자 skgksdk9115@asiae.co.kr