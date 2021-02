경부고속도로 남구미 IC 인근 추돌사고로 승용차 전복

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 11일 새벽 1시께 경부고속도로 부산 방향 남구미 나들목(IC) 인근에서 25t 화물차가 승용차가 들이받았다.

이 사고로 승용차가 도로에서 전복됐지만, 운전사 등 별다른 상처를 입은 사람은 없는 것으로 전해졌다.

경찰은 양측 운전자 진술 등을 토대로 정확한 사고 경위를 조사중이다.

