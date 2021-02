옆걸음치는 코스피…3100 턱밑에서 횡보

코스닥도 960대 맴돌아

[아시아경제 이민우 기자] 코스피가 좀처럼 3100선을 넘어서지 못하는 상황이 지속되고 있다.

5일 오후 1시58분 기준 코스피는 전날 보다 0.23%(7.09포인트) 오른 3094.64를 기록했다. 3098.49로 강보합 출발한 뒤 장 초반 3100선에 올라섰지만 이내 상승 동력을 잃고 다시 3000대로 내려앉았다. 오전 10시10분께에는 3081.78까지 하락하기도 했다.

외국인과 개인은 각각 167억원, 972억원 순매수했다. 반면 기관은 919억원어치를 팔아치웠다.

다만 아직 상승 업종이 다수였다. 통신업의 상승폭이 2.52%로 가장 컸다. 이어 의료정밀(1.66%), 섬유·의볶(1.56%), 은행(1.31%), 기계(0.97%) 등의 순이었다. 건설업(-1.32%), 종이·목재(-1.30%) 등은 떨어졌다.

시가총액 상위 10위 종목들은 대부분 상승했다. LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 1,030,000 전일대비 30,000 등락률 +3.00% 거래량 456,082 전일가 1,000,000 2021.02.05 14:33 장중(20분지연) 관련기사 주요 상장사 '배당 축포' 쏜다…주주 달래기 나선 LG화학 5배 급증 삼성자산운용, KODEX 탄소효율 그린뉴딜 ETF 상장양시장 소폭 상승 출발…코스피 0.35%↑ close 이 2.8% 상승으로 가장 많이 올랐다. 이어 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 774,000 전일대비 27,000 등락률 +3.61% 거래량 370,774 전일가 747,000 2021.02.05 14:33 장중(20분지연) 관련기사 양시장 소폭 상승 출발…코스피 0.35%↑외국인, 한 주만에 '팔자' 전환…바이오는 사들여삼성SDI, 하반기부터 Gen5 납품…하반기 흑자전환 기대 close (2.6%), 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 347,500 전일대비 6,000 등락률 +1.76% 거래량 1,653,498 전일가 341,500 2021.02.05 14:33 장중(20분지연) 관련기사 셀트리온, 코로나19 치료제 조건부 허가 획득셀트리온, 주가 35만 1000원.. 전일대비 2.78%양시장 소폭 상승 출발…코스피 0.35%↑ close (2.3%), 기아차 기아차 000270 | 코스피 증권정보 현재가 99,500 전일대비 1,400 등락률 +1.43% 거래량 9,285,949 전일가 98,100 2021.02.05 14:33 장중(20분지연) 관련기사 《시선집중》 '핵폭탄급' 호재 나온다...현재 급상승 유력 종목은?기아차, 이시간 주가 +0.92%.... 최근 5일 개인 293만 5384주 순매수주요 상장사 '배당 축포' 쏜다…주주 달래기 나선 LG화학 5배 급증 close (1.0%) 등의 순이었다. 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 452,500 전일대비 2,000 등락률 -0.44% 거래량 349,358 전일가 454,500 2021.02.05 14:33 장중(20분지연) 관련기사 카카오, 외국인 2만 5071주 순매도… 주가 -0.88%카카오, 검색 상위 랭킹... 주가 -1.19%카카오, 주가 44만 7500원.. 전일대비 0.45% close (-0.6%), 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 248,000 전일대비 500 등락률 -0.20% 거래량 1,226,330 전일가 248,500 2021.02.05 14:33 장중(20분지연) 관련기사 "벤츠는 되는데 그랜저는 왜 안되나"…대기업 중고차 진입 딜레마주요 상장사 '배당 축포' 쏜다…주주 달래기 나선 LG화학 5배 급증 대체거래소 설립 탄력 받나.. 용역 발주 추진 close (-0.4%), 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 813,000 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 52,490 전일가 813,000 2021.02.05 14:33 장중(20분지연) 관련기사 양시장 소폭 상승 출발…코스피 0.35%↑엔씨소프트, BBIG 중 두번째로 '황제주' 등극[클릭 e종목] 삼성물산, 코로나19에 지난해 부진…"주주환원과 지분가치 주목해야" close (-0.3%) 등은 떨어졌다.

코스닥도 좀처럼 반등하지 못하고 있다. 같은 시간 전날 대비 0.04% 떨어진 964.96를 보였다. 역시 강보합 출발 직후 오전 9시2분 970.60까지 올라섰지만 이내 하락하기 시작했다. 오전 10시6분께에는 전날 보다 0.34% 떨어진 961.26까지 주저앉기도 했다.

코스닥 시장에서는 개인 홀로 매수세가 두드러졌다. 총 1928억원을 순매수했다. 반면 외국인과 기관은 각각 780억원, 1000억원을 순매도했다.

하락한 업종이 다소 많았다. 방송서비스의 낙폭이 -3.86%으로 가장 컸다. 통신방송서비스(-3.25%), 출판·매체복제(-1.70%), 종이·목재(-1.40%), 비금속(-1.29%) 등의 순이었다. 디지털컨텐츠(2.48%), 금속(2.17%), 유통(1.26%) 등은 올랐다.

시총 상위 종목 중에서는 펄어비스 펄어비스 263750 | 코스닥 증권정보 현재가 391,200 전일대비 41,200 등락률 +11.77% 거래량 147,702 전일가 350,000 2021.02.05 14:33 장중(20분지연) 관련기사 양시장 소폭 상승 출발…코스피 0.35%↑코스피 1%대 하락.. 개인의 힘겨운 순매수코스피, 외국인 순매수에 이틀째 상승...'3100선' 근접 마감 close (9.9%)의 상승세가 두드러졌다. 이어 셀트리온제약 셀트리온제약 068760 | 코스닥 증권정보 현재가 185,100 전일대비 6,100 등락률 +3.41% 거래량 1,267,638 전일가 179,000 2021.02.05 14:33 장중(20분지연) 관련기사 양시장 소폭 상승 출발…코스피 0.35%↑셀트리온제약, 검색 상위 랭킹... 주가 -2.43%코스피, 외국인 순매수에 이틀째 상승...'3100선' 근접 마감 close (4.5%), 알테오젠 알테오젠 196170 | 코스닥 증권정보 현재가 144,000 전일대비 5,000 등락률 +3.60% 거래량 226,581 전일가 139,000 2021.02.05 14:33 장중(20분지연) 관련기사 양시장 소폭 상승 출발…코스피 0.35%↑외국인·기관 매도세에 코스피·코스닥 하락전환개인 순매수세에 코스피·코스닥지수 오름세 close (3.1%), 씨젠 씨젠 096530 | 코스닥 증권정보 현재가 178,600 전일대비 4,000 등락률 +2.29% 거래량 336,778 전일가 174,600 2021.02.05 14:33 장중(20분지연) 관련기사 양시장 소폭 상승 출발…코스피 0.35%↑코로나19 진단시약 긴급사용 종료… 오늘부터 '정식허가' 제품만 사용 가능씨젠, 최근 5일 개인 9만 1054주 순매도... 주가 17만 6900원(+2.43%) close (2.1%), 카카오게임즈 카카오게임즈 293490 | 코스닥 증권정보 현재가 52,200 전일대비 1,200 등락률 +2.35% 거래량 1,118,893 전일가 51,000 2021.02.05 14:33 장중(20분지연) 관련기사 양시장 소폭 상승 출발…코스피 0.35%↑카카오게임즈, 외국인 9687주 순매도… 주가 -3.04%카카오게임즈, 개인 투자자 관심 집중... 주가 0.19%... close (2.1%) 등의 순이었다. 반면 CJ ENM CJ ENM 035760 | 코스닥 증권정보 현재가 148,400 전일대비 11,200 등락률 -7.02% 거래량 695,514 전일가 159,600 2021.02.05 14:33 장중(20분지연) 관련기사 [특징주]CJ ENM, 올해 실적 가이던스 실망감에 4%↓양시장 소폭 상승 출발…코스피 0.35%↑[클릭 e종목]CJ ENM, 실적 눈높이 낮아지는데 투자 확대…투자의견↓ close (-7.0%), 에이치엘비 에이치엘비 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 91,900 전일대비 700 등락률 -0.76% 거래량 314,102 전일가 92,600 2021.02.05 14:33 장중(20분지연) 관련기사 에이치엘비, 주가 9만 2800원.. 전일대비 -2.11%코스피, 외국인 순매수에 이틀째 상승...'3100선' 근접 마감에이치엘비, 검색 상위 랭킹... 주가 0.41% close (-0.9%), SK머티리얼즈 SK머티리얼즈 036490 | 코스닥 증권정보 현재가 320,400 전일대비 500 등락률 -0.16% 거래량 17,077 전일가 320,900 2021.02.05 14:33 장중(20분지연) 관련기사 개인 순매수세에 코스피·코스닥지수 오름세개인 1.9兆 순매수에도…3000대로 내려앉은 코스피출렁이는 증시…코스피 하락폭 다시 2%대로 close (-0.6%) 등은 떨어졌다.

