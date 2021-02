벤처기업協 "권칠승 중소벤처기업부 장관 임명 환영"

[아시아경제 김철현 기자] 벤처 업계가 권칠승 중소벤처기업부 장관의 임명을 환영하며 '한국형 혁신벤처생태계' 조성을 기대했다.

벤처기업협회는 5일 논평을 통해 "신임 장관은 코로나19로 위기에 처한 벤처업계의 경영현안을 살피고 신산업 분야의 규제개혁과 스케일업 전략 등 필수 선결과제들을 속도감 있게 적극 추진해 대한민국이 글로벌 벤처강국으로 도약하는 기반 조성에 심혈을 기울여 주기를 바란다"고 했다.

이어 협회는 "특히 전임 장관이 추진해 온 혁신벤처생태계와 대기업 생태계 간의 상생 노력을 지속·발전해 벤처기업과 대기업이 동등하게 협력하고 결합하는 '한국형 혁신벤처생태계'를 조성해 주기를 기대한다"고 강조했다.

또 벤처 업계는 "신임 중소벤처기업부 장관과 적극 협력해 4차 산업혁명을 선도하고 혁신성장을 주도해 대한민국 경제성장과 일자리창출을 위해 적극적인 노력을 기울여 나가겠다"고 덧붙였다.

