[종합] "원전 문건 'v', VIP 아닌가" 오세훈 주장에…與 "코미디언 지망생이냐"

산업부 공개 문건 'v' 글자 둘러싸고 논란

與 "버전의 v를 VIP로 해석, 갈수록 가관" 질타

오 후보 "제 입장 혼란 초래한 결과 돼 안타까워"

"문제 본질은 대통령이 보고 받았느냐 여부"

[아시아경제 임주형 기자] 서울시장 보궐선거에 출마한 오세훈 국민의힘 예비후보는 산업통상자원부가 공개한 북한 원전 건설 추진 보고서 문건에 쓰인 'v(브이)' 글자를 두고 '대통령(VIP)의 약어'라는 취지로 주장을 했다가 여당의 거센 비판을 받았다.

오 후보는 2일 자신의 페이스북에 쓴 글에서 산업부가 공개한 문건 제목 '180514+북한지역원전건설추진방안_v1.1.hwp', '180616_북한지역 원전건설 추진방안_v1.2.hwp'을 두고 제목 일부가 다르다는 점을 지적하고 나섰다.

특히 오 후보는 제목 뒤에 쓰인 'v' 글자에 대해 거론하며 "우리는 흔히 대통령을 VIP라고도 칭해 왔음을 알고 있다"며 "결국 'v'가 가리키는 것이 무엇인지, 정부 내에서 어떠한 의미로 쓰이고 있는지 당사자들은 알고 있을 것"이라고 강조했다.

그러나 오 후보의 이같은 주장에 대해 여당은 즉각 반발하고 나섰다. 파일 제목에 쓰인 'v' 글자는 단순히 문서 버전을 의미하는 이니셜이라는 지적이다.

강선우 더불어민주당 대변인은 이날 브리핑에서 "'v'가 대통령을 지칭하는 'vip'의 'v'라는 주장"이라며 "전 서울시장이자, 현 국민의힘 서울시장 예비후보의 의혹 제기 수준이 너무도 참담하고 황당한 탓에 도대체 어디서부터, 어떻게 설명을 해야 할지 모를 지경"이라고 비판했다.

이어 "오 전 시장의 말대로라면 지금도 전국 곳곳, 세계 곳곳에서 문재인 대통령에게 보고되기 위하여 작성 중인 문건이 수만, 수억 건인 셈"이라며 "이 정도면 서울시장 예비후보인지 코미디언 지망생인지 분간이 어려울 정도"라고 비꼬아 비판했다.

박주민 민주당 의원은 페이스북에 쓴 글에서 "오 전 시장은 문서 작업을 한 번도 안 해보셨느냐"라며 "지나가는 직장인 아무나 붙잡고 물어봐도 버전(version)의 v인 것을 모두가 알고 있을 것"이라고 지적했다.

그러면서 "오 전 시장이 페이스북에 쓴 글은 서울시장에 재도전하는 오 전 시장이 한 번도 문서 작업같은 실무를 해본 적 없는 사람이 아닌가 우려하게 만든다"며 "아무리 요즘 국민의힘이 가짜뉴스와 음모론으로 재미를 보고 있다지만 해도해도 너무한 것 같다"고 질타했다.

서울시장 보궐선거에 민주당 예비후보로 출마한 우상호 의원 또한 "버전의 v를 vip로 해석하다니, '갈수록 가관'은 여기에 써야 할 말"이라며 "그렇다고 한다면 V3는 안철수 후보가 대권 도전을 세 번 한다는 뜻이냐"라고 꼬집었다.

논란이 커진 가운데 오 후보는 재차 페이스북에 글을 써 "버전으로 보는 게 맞다는 의견들을 많이 받았다. 그 부분은 유감"이라며 "제 입장에 혼란을 초래한 결과가 되어 안타깝다"고 시인했다.

다만 "그렇다고 문제의 본질이 달라지지는 않는다"며 "원전대북지원에 관한 제 입장, 즉 대통령께서 직접 사실관계를 명확히 밝혀 국민적 의혹을 해소해 달라는 요청은 변함 없다"고 강조했다.

그러면서 "문제의 본질은 대통령이 이 문서의 보고를 받았느냐 여부이기 때문"이라고 덧붙였다.

임주형 기자 skepped@asiae.co.kr