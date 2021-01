[아시아경제 송승윤 기자] 정의당이 28일 같은 당 소속 장혜영 국회의원을 성추행한 김종철 전 대표의 당적을 박탈하고 제명하기로 결정했다.

정의당 중앙당기위(징계위)는 이날 1차 회의를 마친 뒤 결정 공고를 통해 김 전 대표에 대한 제명을 결정했다고 밝혔다.

이는 당적을 박탈하는 것으로 최고 수위 징계조치라고 정의당은 설명했다.

앞서 정의당은 지난 25일 김 전 대표를 대표직에서 직위해제한 바 있다.

