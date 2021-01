택배 파업에 분류인력 철수까지…배송대란 현실화되나

[아시아경제 이동우 기자] 택배노조가 29일 전면 파업을 선언하고 일부 택배대리점주들도 같은 날 분류인력을 철수하기로 해 전국적 배송대란이 우려된다.

CJ대한통운택배대리점연합회는 28일 3000여명의 분류인력 투입 비용 등 사측이 부담해야 할 책임을 명확히 해줄 것을 요구하며 협의가 이뤄지지 않을 경우 인력 철수를 강행하겠다고 밝힌 상태다.

이들은 "CJ대한통운은 지난해 10월 500억원을 투입해 분류인력을 투입하겠다고 했다"며 "현재 분류인력에 드는 비용의 70%를 영업점들이 지급하고 있다"고 주장했다. 사업자가 택배 분류인력의 책임 주체라는 점을 명확히 해야 한다는 주장이다.

CJ대한통운은 분류인력 철수와 관련, "3000명의 인력이 철수될 경우 일부 지역의 배송 차질이 불가피할 수 있다"며 "대리점연합회 측과 논의된 사항이 아니라 현재 내용을 파악하고 있다"고 전했다.

한편 택배사들은 노조가 총파업 근거로 삼고 있는 분류작업을 계속하라는 취지의 공문에 대해 사실과 다르다고 반박했다.

배명순 한국통합물류협회의 택배위원회 사무국장은 "택배사들은 당초 오는 3월 말까지 예정했던 분류인력 투입 일정을 앞당겨 설 이전 마무리될 수 있도록 노력 중"이라며 "분류인력에 대한 논의는 구조 개선 이후 다시 협의해야 할 문제인데 노조 측이 이를 이행하라며 택배기사들이 분류작업을 계속 하라는 것으로 해석하고 있다"고 말했다.

