모비케이, 미스터트롯 TOP6 ‘스마트 클린 에디션’ 한정 출시

[아시아경제 유현석 기자] 가온미디어 가온미디어 078890 | 코스닥 증권정보 현재가 8,230 전일대비 270 등락률 +3.39% 거래량 719,793 전일가 7,960 2021.01.27 11:15 장중(20분지연) 관련기사 가온미디어, 주가 8100원 (-0.49%)… 게시판 '북적'가온미디어 "가온브로드밴드, 정부 디지털뉴딜 정책 ‘공공와이파이 사업’ 수주"《시선집중》 삼성전자만 주식이냐? 우리도 있다! close 자회사 모비케이는 TV조선과 정식 라이선스 계약을 통해 미스터트롯 아티스트 6인(임영웅, 영탁, 이찬원, 정동원, 장민호, 김희재)의 한정판 공식 굿즈 ‘스마트 클린 에디션’ 패키지를 출시했다고 27일 밝혔다.

이번 패키지는 장기 지속되고 있는 코로나19 사태 속 위생과 살균에 대한 소비자 니즈를 충족하고 지친 마음에 위로를 전할 수 있도록 기획됐다.

‘스마트 클린 에디션’은 스마트폰과 연결해 인터랙티브한 사용자 경험을 즐길 수 있는 ‘UV살균·무선충전기’, ‘스마트 이어폰’, ‘음원 스트리밍 무료 이용 쿠폰’ 등으로 특별 구성된다.

‘UV살균·무선충전기’는 무선충전과 살균을 동시에 할 수 있는 다목적·다기능 제품으로 360도 입체 살균이 가능하다. 스마트폰뿐만 아니라 이어폰, 마스크, 뷰티 제품 등을 한 번에 살균할 수 있다. ‘미스터트롯 스마트 이어폰’은 모바일에 연결해 미스터트롯 6인의 테마 화면을 설치하거나 노래를 바로 들을 수 있으며, 아티스트의 특별한 사진들도 확인할 수 있다.

구매 고객 전원에게는 다양한 꾸미기가 가능한 6인의 개별 커스텀 이니셜 스티커를 제공해 팬들의 만족도를 더욱 높일 예정이다. 미스터트롯 6인의 폴라로이드 포토카드도 각 1장씩 총 6장이 패키지에 동봉된다.

이상길 모비케이 대표는 “소구력 높은 IP 확보를 기반으로 소비자들이 신선한 재미를 느낄 수 있는 제품을 지속 개발 중”이라며 “다운로드 없이 다양한 콘텐츠를 즐길 수 있는 ‘스마트 커넥티드’ 기술을 기반으로 혁신 서비스 및 액세서리를 다각화해 시장점유율을 확대하겠다”고 밝혔다.

한편 모비케이는 신규 패키지의 출시를 기념하고, 설 연휴를 맞아 기존 미스터트롯 공식 굿즈를 최대 50%까지 할인하는 프로모션을 진행 중이다. 할인 행사는 오는 29일까지 진행되며 모비케이 자사몰(원잇)과 네이버 스마트 스토어를 통해 구매할 수 있다.

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr