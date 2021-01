롯데호텔, ‘해피 루나 뉴 이어’ 패키지

‘마크앤로나’ 한정판 골프공 4구 세트 등 증정

[아시아경제 문혜원 기자]롯데호텔이 ‘해피 루나 뉴 이어(Happy Lunar New Year)’ 패키지를 선보인다고 21일 밝혔다.

국내 17개 체인 호텔(시그니엘·롯데호텔·L7호텔·롯데시티호텔)에서 모두 이용할 수 있는 이 패키지는 다음 달 28일까지 예약 가능하며, 투숙 기간은 같은 달 11일부터 28일까지다.

온라인동영상서비스(OTT) ‘웨이브 (WAVVE)’ 무료 이용권과 ‘벤앤제리스(Ben&Jerry's)’ 아이스크림을 공통 특전으로 준비했다. 또 하이엔드 골프웨어 브랜드 ‘마크앤로나(MARK&LONA)’와 함께 특별 제작한 ‘롯데호텔 2021 해피 뉴 이어 리미티드 에디션 골프공 세트(4구 + 볼마커)’도 선착순으로 증정한다.

시그니엘 서울은 41만원부터, 시그니엘 부산은 31만원부터 예약할 수 있다.

롯데호텔 서울은 이그제큐티브 타워(Executive Tower) 그랜드 디럭스 룸 1박과 지난해부터 드라이브 스루 메뉴로 꾸준히 사랑받고 있는 델리카한스의 ‘시그니처 다이닝 도시락 2세트’를 포함해 45만원부터 준비했다. 설 연휴 기간인 다음 달 11일부터 13일까지는 떡국과 갈비찜, 잡채, 모듬전 등으로 구성된 떡국 조찬 반상 2인이 인룸 다이닝 서비스로 제공된다.

전국 L7호텔(명동·강남·홍대)과 롯데시티호텔(마포·김포·제주·대전·구로·명동·울산)에서는 객실 1박과 ‘리미티드 에디션 골프공 4구 세트’ 또는 ‘웨이브 무료 이용권 1매와 벤앤제리스 미니컵 2입’의 두 가지 옵션 중 선택할 수 있다. L7호텔은 8만5000원부터, 롯데시티호텔은 6만3000원부터이며, 상기 요금은 모두 세금과 봉사료 별도다.

패키지 상품 구성과 가격은 호텔별, 날짜별로 다르다.

문혜원 기자 hmoon3@asiae.co.kr