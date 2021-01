LG전자 '시그니처 키친 스위트' 쇼룸 국내 2호점 오픈

초(超)프리미엄 빌트인 '시그니처 키친 스위트' 청담 쇼룸…논현점 이어 2호

유명 건축가 김찬중씨와 협업해 지하 1층부터 지상 5층까지 테마 별 공간 조성

[아시아경제 김혜원 기자] LG전자가 '시그니처 키친 스위트' 쇼룸을 추가로 열고 초(超)프리미엄 빌트인 브랜드 마케팅 강화에 나섰다.

LG전자는 21일 서울시 강남구 청담동에 시그니처 키친 스위트 청담 쇼룸을 오픈했다고 밝혔다. 이 쇼룸은 LG전자가 2017년 국내 최초로 개관한 초프리미엄 빌트인 전시관인 논현 쇼룸에 이어 국내에서 두 번째다.

소비자가 집에 머무르는 시간이 늘어나는 가운데 럭셔리 브랜드·제품을 선호하면서 홈인테리어와 예술에 대한 관심이 많은 고객을 타깃으로 한 쇼룸이다.

LG전자는 이날부터 23일까지 프리미엄 가구업체 등 주요 B2B 고객사를 대상으로 사전 투어를 진행한다. 공식 오픈은 25일이다.

시그니처 키친 스위트 청담 쇼룸은 고객이 생활하는 곳까지 예술로 바꾼 복합문화 공간이다. 논현 쇼룸이 주방 공간의 초프리미엄 빌트인 시장을 고려했다면, 청담 쇼룸은 주방과 거실을 초월해 카페와 아틀리에(화가의 작업장) 등 브랜드 철학이 담긴 공간에서 시그니처 키친 스위트의 가치를 제공한다.

LG전자는 단순히 제품을 진열하고 판매하는 데 그치지 않고 디자인, 설계, 시공에 이르기까지 공간에 대한 종합 라이프 스타일 솔루션을 제공한다. 고객은 쇼룸에서 가전과 가구가 조화를 이루는 공간을 직접 체험하고 공간별 구성 제품을 패키지로 구입할 수 있다.

청담 쇼룸 디자인에는 울릉도 코스모스 리조트를 설계한 유명 건축가 김찬중 씨가 참여했다. 이 리조트는 세계 최고 호텔상인 '월드 럭셔리 호텔 어워즈' 가운데 리조트 부문에서 상을 받았다. 김 씨는 쇼룸을 방문하는 고객들이 공간이 주는 새로운 가치를 발견하고 예술적인 영감을 얻을 수 있도록 이번 쇼룸을 여러 테마로 디자인했다.

이 쇼룸은 지상 5층, 지하 1층으로 약 1600㎡ 규모다. 키친관(2층과 지하 1층), 카페(1층), 리빙관(3층), 미술작품이 전시된 아틀리에(4층), VIP라운지(5층) 등으로 조성됐다.

LG전자는 청담 쇼룸 1층에 브런치 카페를 상시 운영한다. 유명 셰프 오스틴강이 25일부터 이 곳에서 시그니처 키친 스위트 제품으로 요리한 특별 메뉴를 선보인다. 고객은 ▲다양한 용량의 제품을 목적에 맞게 선택해 조합할 수 있는 컬럼형 냉장고·냉동고 ▲상칸·중칸·하칸의 온도를 각각 조절할 수 있는 컬럼형 와인셀러 ▲5개 화구를 갖춘 전기레인지 ▲원바디 블랙글라스 디자인의 스팀오븐과 광파오븐 등을 여러 레시피에 맞춰 사용하는 라이브쿠킹쇼도 직접 볼 수 있다.

2층 키친관에는 불탑(bulthaup), 다다(Dada), 포겐폴(Poggenpohl)과 같은 유럽 프리미엄 가구와 시그니처 키친 스위트 제품이 조화를 이룬다. 이 곳에는 3단계 필터가 적용된 얼음정수기냉장고, 물을 100℃로 끓여 만든 트루스팀으로 유해 세균을 살균하는 식기세척기 등 기능을 갖춘 제품을 볼 수 있다.

3층 리빙관은 시그니처 키친 스위트와 이탈리아 명품 가구 브랜드인 보피(Boffi), 몰테니앤씨(Molteni&C) 등의 협업으로 조성됐다. 시그니처 키친 스위트 제품은 물론 LG 시그니처 올레드 TV, LG 트롬 스타일러 등을 함께 전시해 공간의 고급스러움과 실용성을 더했다.

청담 쇼룸과 논현 쇼룸은 평일과 토요일 오전 10시30분부터 오후 6시30분까지 운영한다.

김혜원 기자 kimhye@asiae.co.kr