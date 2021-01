전자정부지원사업 645억 투입…온라인 설명회 개최

지능형 국민비서·정부24 생활맞춤형 연계서비스 기반 구축 등

[아시아경제 한진주 기자] 지능형 국민 비서 서비스와 정부24 생활맞춤형 연계 서비스 구축 사업 등 ICT 기업을 대상으로 전자정부지원사업설명회가 열린다.

20일 행정안전부는 21일 오후 2시부터 온라인으로 '2021년 전자정부지원사업 사업설명회'를 연다고 밝혔다. 올해 추진하는 전자정부지원사업별 추진내용과 일정 등을 공유하며 카카오TV로 생중계된다.

2021년 전자정부지원사업은 인공지능(AI), 클라우드, 빅데이터 분석 등을 활용해 전자정부 기반 시스템을 고도화하고 대국민 맞춤형 서비스를 제공하는 사업으로, 총 11개 사업에 645억원이 투입된다.

11개 사업 중 AI·클라우드·빅데이터 분야는 ▲지능형 국민비서 서비스 구축(2차) ▲지능형 폐기물 안전처리 관리체계 구축(3차) ▲전자정부 클라우드 플랫폼 구축(3차) ▲클라우드 기반의 건축행정시스템 재구축(3차) ▲빅데이터 기반의 지능형 디지털증거 통합분석 플랫폼 개발(2차) 등이다. 노후·장애인 지원 등 4종을 한번에 처리할 수 있는 '정부24 생활맞춤형 연계서비스 기반 구축' 사업도 신규 과제로 포함됐다.

행안부는 설명회에서 11개 사업 중 장기계속계약사업인 차세대 주민등록시스템 구축(3차)과 클라우드 기반 건축행정시스템 재구축(3차) 사업을 제외한 9개 사업 추진 일정·현황 등을 상세히 공개한다.

신종 코로나바이러스감염증(코로나19)이 지속되면서 1회 유찰 시 수의계약이 가능해졌고 입찰공고 기간 단축 등 국가계약법의 한시적 계약특례 기간이 오는 6월까지로 연장됐다. 과업심의위원회를 통한 사업적정기간 산정, 과업내용 확정·변경 심의 등 소프트웨어 진흥법에 따른 제안요청 강화 에 대해서도 안내할 예정이다.

서보람 행정안전부 공공데이터정책관은 "인공지능 등의 새로운 기술을 통해 사회전반에 대한 디지털 전환이 필요한 시기"라며 "이번 설명회를 통해 기술력을 보유한 역량 있는 기업들의 적극적인 사업 참여를 요청드린다"고 말했다.

한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr