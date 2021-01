나노엔텍, 코로나19 항원진단키트 이탈리아에 추가 공급

[아시아경제 장효원 기자] 나노엔텍 나노엔텍 039860 | 코스닥 증권정보 현재가 7,720 전일대비 190 등락률 +2.52% 거래량 122,228 전일가 7,530 2021.01.20 10:23 장중(20분지연) 관련기사 나노엔텍, 이탈리아에 코로나19 항원진단키트 수출치료제 문제가 시장 장악한다! 미리 매수할 종목 특별 공개!“아직도 추천주를 돈내고 받으세요?” close (대표이사 정찬일)이 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 항원진단키트(FREND COVID19 Ag) 40만 테스트를 이탈리아에 추가 공급한다고 20일 밝혔다.

나노엔텍은 이탈리아의 진단회사 애로우(Arrow Diagnostics)에 지난 12월과 1월에 걸쳐 20만 테스트를 공급한 바 있다. 이번에 주문 받은 40만 테스트는 2월 공급 물량이며, 현재 3월 이후의 추가 물량도 협의 중이다.

나노엔텍의 코로나19 항원진단키트는 이탈리아의 산 마르티노 병원(Ospedale San Martino)에서 시행한 임상평가에서 민감도 96.7%, 특이도 100.0%의 높은 점수를 받아 애로우로부터 이탈리아 지역 독점 공급을 제안 받아 공급 중이다.

코로나19 항원키트의 경우 정확도만 높다면 분자진단이 어려운 많은 국가에서 폭넓고 신속한 초기 감염검사에 사용될 수 있다. 나노엔텍의 항원 키트는 반도체 설계 기술(MEMS)을 바이오에 융합한 랩온어칩 플랫폼을 이용하여 높은 정확도로 3분내 검사가 가능하다. 또한 사용자의 목적에 따라 검사 결과를 숫자로 표현해주는 정량검출이 가능하기 때문에 일반 검진소 외에도 연구기관, 백신회사 등 다양한 곳에서 사용 가능한 것이 특징이다.

나노엔텍 담당자는 결국 항원키트는 정확도가 관건인 만큼 자사의 FREND 진단 시스템이 코로나19 항원검사의 표준으로 자리매김 하겠다고 포부를 밝혔다. 또한 현재 이탈리아 외에도 독일을 비롯한 여타 국가에 수출이 증가하고 있어 제조시설을 3교대 풀 가동하고 있다며 2021년 실적 전망을 밝게 했다.

장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr