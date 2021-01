[아시아경제 황준호 기자] 현대오토에버 현대오토에버 307950 | 코스피 증권정보 현재가 125,000 전일대비 3,000 등락률 +2.46% 거래량 164,616 전일가 122,000 2021.01.19 14:07 장중(20분지연) 관련기사 현대오토에버, 검색 상위 랭킹... 주가 1.09%현대오토에버, 투자자 검색 급증... 주가 11만 5000원(-0.86%)현대오토에버, 투자자 검색 급증... 주가 11만 2500원(-3.02%) close 는 오는 27일 기업설명회를 열고 2020년도 잠정 영업실적(결산실적)을 공시할 예정이라고 19일 공시했다.

황준호 기자 rephwang@asiae.co.kr